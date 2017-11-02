Челябинцы смогут услышать горловое пение в сопровождении органа

Концерт тувинских музыкантов пройдет в Челябинске в День народного единства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской филармонии, концерт состоится в зале органной и камерной музыки «Родина» 4 ноября.

Зрителям представится возможность услышать ансамбль органа, тувинских народных инструментов и горлового пения. Тувинские исполнители используют инструменты ручного изготовления: дошпулуур, кенгирге, темир-комуз,. А исполняются песни знаменитым на весь мир хооомеем.

В этот вечер известный органист Андрей Бардин и молодые тувинские музыканты из этно-рок-группы «Хартыга» Начын Чореве, Найыс Дулуш и Сергек Сандык впервые представят совместную программу «Фуга для степи с органом». В концерте прозвучат как сольные выступления музыкантов, так и совместные номера, родившиеся специально для этого проекта. Вместе с органом «Хартыга» исполнит композиции «Конгурей», «Тожама» («Песня про Тожу»), «Дагларым» («Мои горы») и многие другие.

Тувинские музыканты, несмотря на свою молодость, имеют солидный стаж работы в профессиональных коллективах, известных далеко за пределами России, – отмечают в челябинской филармонии. Им удалось выступить в составе духового оркестра правительства Республики Тува, Тува-Джаз-Бэнда, этно-рок-группы «Хартыга», симфонического оркестра Тувинской филармонии. Наычн Чореве – один из лучших молодых хоомейджи (исполнителей горлового пения в Туве), экс-солист знаменитого на весь мир ансамбля народной музыки «Тува». Обладает широчайшим диапазоном голоса, от самого низкого, глубокого каргыраа до высокого и пронзительного сыгыт. На прошедшем в августе международном фестивале «Хоомей в центре Азии», Наычн взял первую премию в номинации «Хоомей в современной интерпретации».

Начало концерта состоится в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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