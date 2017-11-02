Южноуральские полицейские сняли с электрички «ветерана зацепа»

В Челябинской области с электрички сняли великовозрастного зацепера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южноуральского линейного отдела МВД на транспорте, вечером 1 ноября в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в электропоезде, следующем от станции Миасс до станции Челябинск, находится «зацепер».

По прибытии состава на конечную станцию, сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в линейный пункт полиции для уточнения обстоятельств.

Установлено, что 31-летний мужчина живет в деревне Десятилетие в Чебаркульском районе. На станции Полетаево он запрыгнул на вагонную сцепку набирающего скорость электропоезда.

Нарушителя увидели сотрудники охраны, сопровождавшие поезд, и сообщили о «зацепере» начальнику поезда, который применил экстренную остановку состава.

С нарушителем транспортные полицейские провели профилактическую беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта, а также о крайне опасном способе передвижения снаружи поездов, который нередко становится причиной несчастных случаев.

Кроме того, полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах).

Челябинск, Виктор Елисеев

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