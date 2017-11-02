«Царь, просто царь»: южноуральцы стали называть чад аристократическими титулами

В Челябинской области родители называют детей аристократическими титулами и именами былинных героев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, наиболее популярными женскими именами на Южном Урале стали в октябре Виктория, София, Елизавета, Мария, Анна, Дарья, Арина, Вероника, Ева, Анастасия. Мальчков родители предпочитали называть Артёмами, Александрами, Михаилами, Матвеями, Иванами, Дмитриями, Максимами, Ильями, Никитами и Кириллами.

Что касается редких имен, то для девочек южноуральцы выбрали такие, как Николетта, Сандра, Авдотья, Севара, Магдалена, Григорина, Княгиня, Любава, Владимира, Адылина. Мужское население Челябинской области пополнилось младенцами с именами Петро, Родомир, Савва, Тигран, Спартак, Добрыня, Клим, Кристиан, Архип, Остап.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.17

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