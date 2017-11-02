В День народного единства в центре Челябинска на час перекроют движение

В предстоящую субботу в центре Челябинска перекроют движение транспорта на время крестного хода.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в субботу, 4 ноября, в Челябинске состоится общегородской крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери. В нем примут участие около трех тысяч человек.
После торжественного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, которое будет проходить ориентировочно с 9:00 до 11:00, участники построятся в колонну и пройдут по Свердловскому проспекту. К 11:45 часам шествующие должны прийти к конечной точке – храму Александра Невского на Алом поле.
На время шествия будет приостановлено движение транспорта. Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.11.17
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