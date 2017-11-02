Южноуральца, набросившегося на полицейского с молотком, отправили в колонию

Житель Карталинского района, набросившийся на участкового с молотком, проведет с колонии год с лишним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал местного жителя виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В августе 2017 года в поселке Снежный в ночное время мужчина ехал в качестве пассажира в легковом автомобиле, за рулем которого был его приятель. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. На это и обратил внимание участковый уполномоченный полиции, который остановил машину и начал составлять протокол.

В это время пассажир, взяв в машине молоток, решив помешать полицейскому, ударил того в грудь рукой, а потом попытался нанести удар молотком в голову участковому. Последний, защищаясь, закрылся руками, в результате злоумышленник нанес удар по пальцу, причинив ушибленную рану, повлекшую легкий вред здоровью.

С учетом того, что обвиняемый в июле 2017 года был осужден по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) к обязательным работам и при этом нарушал порядок их отбытия, судом ему назначено наказание в виде 1 года 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.17

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