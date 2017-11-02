Южноуральские чиновники отказали пенсионерке в оплате проезда на могилу отца-фронтовика

Минсоцотношений Челябинской области отказалось возмещать пенсионерке расходы на проезд к месту захоронения отца, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на странную позицию чиновников в надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку пожаловалась 77-летняя пенсионерка.

Напомним, в соответствии с законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», одной из мер социальной поддержки для этой категории льготников является возмещение расходов, затраченных на проезд к месту захоронения.

«Установлено, что пенсионерка имеет статус «Дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», ее отец погиб во время Великой Отечественной войны в Витебской области Республики Беларусь», – отметили в прокуратуре.

В октябре 2016 года женщина посетила место захоронения своего отца. При этом часть пути, естественно, проделала по территории Российской Федерации, что подтверждается копиями проездных документов. Однако министерство социальных отношений Челябинской области отказало женщине в возмещении расходов, в связи с тем, что поездка совершена в Республику Беларусь, то есть за пределы России.

В защиту социальных прав пенсионерки прокурор района обратился в суд с требованием обязать ведомство возместить расходы, затраченные на поездку к месту захоронения ее отца и обратно по территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены в добровольном порядке, расходы возмещены в ходе рассмотрения гражданского дела.

В связи с нарушением прав и законных интересов заявителя по инициативе прокурора судом в адрес министра социальных отношений Челябинской области вынесено частное определение о недопустимости нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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