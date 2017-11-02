В южноуральском минздраве подтвердили дефицит вакцины от полиомиелита

В министверстве здравоохранения Челябинской области подтвердили отсутствие вакцины от полиомиелита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в СМИ появилась информация, что Южный Урал попал в число 20 регионов России, столкнувшихся с угрозой эпидемии полиомиелита из-за отсутствия вакцины. При этом план вакцинации на сегодня выполнен лишь наполовину, отмечала пресса.

В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили, что ситуация далека от штатной. «Инактивированной вакцины от полиомиелита в Челябинской области в настоящее время нет, – сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни ведомства Ольга Яворская. – Закупом и поставкой занимается Минздрав России. По информации федерального ведомства, после того как все страны мира перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную в соответствии с директивой ВОЗ, вся Россия столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины. В Челябинскую область на данный момент поставлено только 2% от утвержденной заявки».

Вопрос обеспечения регионов указанной вакциной находится на контроле федерального минздрава, заверили в региональном ведомстве. Но информации о сроках поставки инактивированной полиомиелитной вакцины пока нет.

Чтобы обеспечить вакцинацию детей из групп риска, за счет областного и федерального бюджета закуплена комбинированная вакцина Пентаксим, в состав которой входит инактивированная вакцина против полиомиелита. Для этих целей губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделили из резервного фонда 49 миллионов рублей.

Однако тем детям, кому уже поставлена прививка против коклюша-дифтерии-столбняка, использовать Пентаксим нельзя, отметили в минздраве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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