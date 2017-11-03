Рояль не той системы: легендарный пианист Михаил Плетнев едет в Челябинск со своим инструментом

Рояль, 5 лет назад с помпой установленный на сцене концертного зала имени Прокофьева в Челябинске, не устроил дирижера и пианиста Михаила Плетнева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, 7 ноября на сцене концертного зала им. С.С. Прокофьева с сольным концертом, посвященным 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, выступит всемирно известный пианист, дирижер и композитор Михаил Плетнев. За роялем он сейчас появляется редко. Однако челябинским ценителям классической музыки несказанно повезло – на сцену филармонии музыкант выйдет в качестве пианиста.

В багаже профессиональных достижений Михаила Плетнева – победа в конкурсе Чайковского и номинация на «Грэмми», переполненные залы по всему миру и попадание в список финалистов музыкальной премии BBC Music Magazine Awards. Создатель Российского национального оркестра, он получил признание и как выдающийся дирижер. «Когда в афише появляется имя Плетнева, событие принимает уникальный культурный характер, – уверяют в Челябинской филармонии. – Но с 2006 года звезду можно было видеть на концертах только в качестве дирижера. Около десяти лет назад он объявил о своем намерении оставить карьеру пианиста и сосредоточиться на дирижерской и композиторской деятельности».

Одним из аргументов маэстро в пользу отказа от карьеры солиста стало резкое ухудшение качества современных инструментов. Однако спустя почти десять лет Плетневу все же удалось найти взаимопонимание с одним из японских производителей роялей, который учел все пожелания музыканта. С тех пор пианист играет только на своем инструменте фирмы Kawai, который возит за собой. В Челябинске маэстро будет играть на том самом, специально доставленном в город инструменте.

Напомним, в начале 2013 года на сцене концертного зала имени Прокофьева с помпой установили, как тогда заявляли власти, «инструмент высочайшего класса» – рояль фирмы Steinway&Sons. Его установке предшествовали конкурсные процедуры: правительство Челябинской области выделило на покупку 6 миллионов рублей. Все этапы, начиная с поручения тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и заканчивая установкой инструмента на сцену, активно освещались в СМИ. Однако «инструмент высочайшего класса» не устроил Михаила Плетнева. Кстати, высоко ценимого другим легендарным пианистом – Денисом Мацуевым, после общения с которым власти региона и загорелись идеей покупки приличного рояля. Впрочем, в конкурсной комиссии по приобретению инструмента маэстро Мацуев не участвовал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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