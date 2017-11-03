Копейский застройщик украл у дольщиков больше миллиона рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту хищения средств дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска провело проверку соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Полученные в ходе прокурорской проверки финансовые документы были направлены в Главное контрольное управление Челябинской области для проведения анализа использования ООО «Проект Парковый-1» средств, уплаченных дольщиками дома № 48-Б по проспекту Победы на цели, предусмотренные договорными обязательствами. Проведение аналогичного исследования также инициировано в отношении ООО «УралСтрой» и ООО «РегионПроект», являющихся застройщиками многоквартирных домов №79 по улице Чаадаева и №14 по проспекту Славы (II этап) соответственно.

Специалистами Главного контрольного управления области установлены признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов.

«Проверка показала, что участникам долевого строительства сообщены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания возведения объектов, строительство в сроки, установленные договорами и дополнительными соглашениями к ним, не завершено, документы по вводу домов в эксплуатацию не оформлены, участникам долевого строительства помещения по актам приема-передачи в соответствии с договорами долевого участия не переданы. Представленная в ходе проверки документация свидетельствовала о недостаточности денежных средств для окончания строительно-монтажных работ», – констатировали в прокуратуре.

По итогам проведенного анализа документов и полученных заключений специалистов материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов в сумме свыше 1миллиона рублей.

По результатам рассмотрения материалов проверки в следственном отделе ОМВД России по Копейску возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой города на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.17

Отца-одиночку, воспитавшего полсотни трудных подростков, обвинили в мошенничестве. / Рояль не той системы: легендарный пианист Михаил Плетнев едет в Челябинск со своим инструментом. / Найдено тело четвертого погибшего на Аргази. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»