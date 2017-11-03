Торговый дом из Челябинска заплатил 700 тысяч рублей за взятку медсестре

В 700 тысяч штрафа обошлась челябинским коммерсантам взятка старшей медсестре станции переливания крови.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ООО Торговый дом «Нейрон» уплатил назначенный организации штраф за преступление коррупционной направленности.

Ранее сообщалось, что на основании постановления прокурора Советского района Челябинска торговая компания должна была заплатить 1 миллион рублей за незаконную передачу денег должностному лицу.

В декабре 2015 года бухгалтер ООО Торговый дом «Нейрон» перечислила 29 тысяч рублей главной медицинской сестре ФГБУЗ «Станция переливания крови Федерального медико-биологического агентства в Челябинске» за содействие в заключении государственных контрактов между торговым предприятием и бюджетным учреждением.

Центральный районный суд Челябинска в июле 2017 года признал женщину выновной в вымогательстве и получении взятки, приговорив ее к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, с лишением права занимать любые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Бухгалтер торгового дома была освобождена от уголовной ответственности за дачу взятки, поскольку добровольно сообщила о преступлении в следственный орган. А вот юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

В феврале 2017 года мировым судьей судебного участка №1 Советского района Челябинска удовлетворено ходатайство юридического лица о снижении штрафа до 700 тысяч рублей. В настоящее время ООО Торговый дом «Нейрон» уплатило штраф в полном объеме, сообщили в прокуратуре региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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