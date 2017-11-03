Сказали праздник – значит, праздник: четверть челябинцев считают 4 Ноября особым днем

Жители Челябинска крайне прохладно относятся ко Дню народного единства, которым вот уже 12 лет власти пытаются заменить празднование годовщины Октябрьской революции 1917 года, отмечающейся 7 ноября. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи поинтересовались у горожан, что для них значит День народного единства – это в большей степени праздник или просто дополнительный выходной. В итоге лишь каждый четвертый опрошенный (26,8%) ответил, что считает 4 Ноября «в большей степени праздником».

Отметим, что сама формулировка ответа не предполагает сколь-нибудь существенной значимости этого дня лично для отвечающего, так как вполне может восприниматься как «скорее праздник, чем выходной». Что вполне логично: ведь официально этот день объявлен праздником, и люди могут называть День народного единства праздником именно потому, что официально считается именно так. Кстати, чаще всего этот ответ выбирали респонденты в возрасте старше 50 лет, жители города, имеющие среднее общее, специальное или неполное высшее образование, по социальному положению пенсионеры.

А вот 57% горожан полагают, что 4 ноября не является по-настоящему праздничной датой. Такой позиции в большей степени придерживаются жители города в возрасте от 31 до 50 лет и те, кто имеет высшее образование, то есть наиболее активная часть населения.

Среди 16,2% затруднившихся ответить на вопрос челябинцев чаще можно встретить молодых респондентов (в возрасте от 18 до 30 лет), жителей города с начальным образованием, по социальному положению – служащих и пенсионеров, а также тех, кто характеризует собственное материальное положение оценочной позицией «денег хватает только на питание», то есть с материальной обеспеченностью ниже среднего уровня.

Изучая данные по районам Челябинска, социологи не выявили территорию, жители которой воспринимают 4 ноября в большей степени как праздник. А вот те, кто не считают День народного единства праздником, чаще встречаются в Калининском и Центральном районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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