В Челябинской области живодеры содрали шкуру с живой собаки

В южноуральском муниципалитете неизвестные живодеры сорвали шкуру с шеи у живой собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий инцидент произошел в Чебаркуле в районе мебельной фабрики в четверг, 2 ноября.

По словам хозяйки животного, утром собака убежала со двора. Когда животное вернулось вечером, хозяева были шокированы его состоянием. На шеи у питомицы зияла глубокая рана размером 6 сантиметров, с животного практически сняли скальп, а также прокололи трахею.

«Собака небольшая, домашняя, безобидная, живет у нас уже почти три года, – цитирует хозяйку собаки U24. – У меня мама ветеринар, и она не смогла ничего сделать с этой раной, сейчас ставим собаке только обезболивающие уколы, чтобы хоть как-то облегчить ее состояние, которое очень тяжелое».

Отметим, что это уже далеко не первый случай жестокого обращения с животными в Чебаркульском районе. Так, всего несколько недель назад дети обнаружили в лесополосе повешенного на дереве щенка овчарки. Еще раньше в одном из поселков района рабочие забили гвоздодером бездомного пса, который, якобы, помешал хозяину земельного участка, где они работали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.17

Скромно: День народного единства отметят в Челябинске без размаха. / Сказали праздник – значит, праздник: четверть челябинцев считают 4 Ноября особым днем. / Торговый дом из Челябинска заплатил 700 тысяч рублей за взятку медсестре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»