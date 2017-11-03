Коркинских огнеборцев, приехавших по вызову, забыли пустить в подъезд

В Коркино пожарные, вызванные на пожар, уткнулись в запертую дверь подъезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Коркино вчера, 2 ноября, вечером.

На пульт 37-й пожарной части поступило сообщение о задымлении в подъезде одного из домов по улице 30 лет ВЛКСМ. Звонивший сказал, что он живет в том же доме, где произошло возгорание.

Однако, приехав на место вызова, огнеборцы увидели, что их никто не ждет. Между тем, из подъезда, действительно, просачивался дым.

Как пишет «Горняцкая правда», пожарным пришлось нажимать на все кнопки домофона, чтобы кто-нибудь из жильцов дома все-таки пустил их в подъезд.

Наконец, оказавшись внутри, огнеборцы смогли ликвидировать возгорание. Оказалось, что кто-то поджог три почтовых ящика, висевших в подъезде. К слову, издание замечает, что затушить тлеющие ящики могли и сами жильцы.

В настоящее время выясняется личность поджигателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.17

В Челябинской области живодеры содрали шкуру с живой собаки. / Скромно: День народного единства отметят в Челябинске без размаха. / Сказали праздник – значит, праздник: четверть челябинцев считают 4 Ноября особым днем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»