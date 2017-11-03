День народного единства может подмочить

В предстоящую субботу в Челябинской области ожидаются дождь и мокрый снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предстоящие «большие выходные» обещают быть в Челябинской области относительно теплыми.

В ночь на субботу, 4 ноября, ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, туманы. Температура -2, -7, при прояснении -11. А вот днем синоптики прогнозируют в большинстве районов небольшие, на юге умеренные осадки в виде мокрого снега, на юге с дождем, местами возможно налипание мокрого снега на провода, гололедные явления, утром – туманы. Воздух в регионе прогреется до +3 градусов, хотя относительно теплая температура может нивелироваться ветром, порывы которого обещают достигать 13 метров в секунду.

В воскресенье также ожидаются осадки в виде снега, на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем -1, +4 градуса Цельсия.

Понедельник, 6 ноября, обещает быть без осадков, однако гололедные явления на дорогах сохранятся. Температура ночью -2, -7, днем -2, +3.

В Челябинске в субботу, как и в большинстве районов Южного Урала, ожидается мокрый снег. Температура ночью -4,-6, днем 0,+2 градуса.

В воскресенье и понедельник осадков не ожидается. Температура 5 ноября ночью -2, -4, днем +1, +3. 6 ноября синоптики обещают -1, -3 градуса ночью и 0, +2 – днем.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.17

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