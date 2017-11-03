Челябинск собрал руководство и активистов движения «В защиту человека труда» (ВИДЕО)

В Челябинске состоялся совет межрегионального движения «В защиту человека труда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-й совет межрегионального общественного движения «В защиту человека труда» открыл глава объединения, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Полпред отметил, что движение добилось существенного успеха на прошедших в сентябре 2017 года выборах: 22 кандидата, поддержанных объединением, прошли в парламенты различного уровня. Расширяется и география движения, отметил полпред: к нему присоединяются сторонники не только в Уральском федеральном округе, но и по всей стране. «Южный Урал является одной из наших опорных точек, – отметил Игорь Холманских роль Челябинской области. – На челябинцев мы всегда можем рассчитывать».

От имени руководства Челябинской области участников движения приветствовал первый заместитель главы региона Евгений Редин.

Обсудили участники совещания и предстоящие мероприятия. Так, полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских анонсировал проведение очередного, третьего, кинофестиваля «Человек труда», который традиционно стартует в Челябинске 13 ноября. Итоги кинофорума будут подведены 26 февраля будущего года в Верхней Пышме.

Еще одним ключевым мероприятием движения станет V Всероссийский форум рабочей молодежи, который пройдет с 23 по 26 ноября в Сургуте. Одной из ведущих тем станет возрождение института наставничества как формы укрепления трудовых традиций и преемственности поколений. Межрегиональное общественное движение «В защиту человека труда» намерено играть в этом процессе не последнюю роль.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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