На Южном Урале зафиксирована вспышка АЧС

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) добрался до Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», падеж 36 голов зарегистрирован в частном подворье поселка Тимирязево Чебаркульского района. По итогам обследования у всех погибших животных выявлен вирус АЧС. Всего подсобное хозяйство насчитывает около сотни голов свиней.

По данным регионального Минсельхоза, высоко заразный вирус проник в хозяйство через пищевые отходы: хряков кормили не обезвреженным кормом, поступившим из чебаркульской воинской части, пишет газета «Новая Жизнь».

В настоящий момент руководители ветучреждений проводят обход всех хозяйств, включая ЛПХ. В месте вспышки установлены круглосуточные санитарные посты, проводятся противоэпизоотические мероприятия. Усилен контроль за животными и сельхозпродукцией на подконтрольных территориях.

Для справки:

Африканская чума свиней – высоко контагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Челябинск, Юлия Димова

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