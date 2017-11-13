Африканская чума свиней добралась до Ямала: на убой отправят 90 голов скота

На Ямале зафиксирована гибель трех свиней из-за африканской чумы. Из ноябрьского свинокомплекса вывезли 90 голов скота, которых подвергнут эвтаназии и утилизируют. Проводятся профилактические мероприятия.

Власти ЯНАО провели внеочередное совещание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, посвященное вопросу вспышки африканской чумы свиней (АЧС), пишет Север-Пресс. На местной свиноферме прекращен убой свиней, запрещен вывоз животных и продуктов убоя, произведенных ранее, за пределы хозяйств, сообщил главный ветеринарный инспектор округа Андрей Листишенко.

От вируса уже пали три свиньи, еще 90 животных вывезены из свинокомлекса для уничтожения. Доступ посторонним на территорию фермы запрещен, установлены дезбарьеры, рабочие меняют одежду и обувь при выходе из предполагаемого очага.

Ранее стало известно, что в Исетском районе Тюменской области из-за АЧС уничтожению подлежат около 16 тысяч свиней, в том числе животные домохозяйств, которые оказались в пятикилометровой зоне поражения. Губернатор Владимир Якушев пообещал, что после снятия карантина владельцам личных подсобных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, приближенной к рыночной.

Ноябрьск, Зоя Осколкова

Ноябрьск. Другие новости 13.11.17

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