Забьют всех свиней: в Чебаркульском районе введен режим ЧС

В южноуральском поселке из-за вспышки вируса АЧС уничтожат всех свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня глава Чебаркульского района подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Тимирязевского сельского поселения.

Напомним, накануне в личном подсобном хозяйстве Васильевка был зафиксирован массовый падеж скота. По результатам анализа вирус африканской чумы выявлен у 36 погибших свиней. По предварительным данным, животные заразились через некачественные пищевые отходы, поступившие из воинской части.

В настоящий момент в зоне заражения проводятся карантинные мероприятия. На въездах и выездах в поселке Тимирязево установлены круглосуточные санитарные посты, введен запрет на ввоз и вывоз мясной продукции, кормов и самих животных. Уже завтра все поголовье свиней местных жителей (9 подворий) будет уничтожено. Согласно действующему законодательству, фермерам положена денежная компенсация из бюджета Челябинской области.

«Специалисты отмечают, что вирус африканской чумы свиней не опасен для человека», – добавляют в чрезвычайном ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

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