В Тюменской области из-за АЧС забьют 16 тысяч свиней

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавил работу по ликвидации очага африканской чумы свиней в Исетском районе региона. «Очаг африканской чумы свиней обнаружен в селе Шорохово Исетского района. Поэтому мы работаем в режиме чрезвычайной ситуации. При этом руководствуемся приказом министерства сельского хозяйства РФ, который определяет пошаговые действия по ликвидации очага заболевания. Около 16 тысяч свиней, которые находятся на свинокомплексе в селе Шорохово, необходимо уничтожить. Кроме того, ликвидации подлежит все свиное поголовье в личных подворьях в радиусе пяти километров», – заявил губернатор по итогам совещания в селе Исетское.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, работа по уничтожению свиней в личных подсобных хозяйствах жителей села Шорохово уже идет. «Уничтожение свиней на свинокомплексе должно начаться в 8:00 13 ноября. Планируем завершить через четыре дня», – отметил Владимир Якушев. Губернатор добавил, что во всех населенных пунктах Исетского района специалисты обследуют свиное поголовье на предмет заражения африканской чумы свиней. Для этого у животных возьмут кровь на анализ и проведут биркование. «Эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки», – подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев отметил, что после снятия карантина владельцам личных подсобных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по цене, приближенной к рыночной. Кроме того, пенсионеры и многодетные семьи, у которых были изъяты свиньи, получат материальную помощь из регионального бюджета, рассказал глава региона. «Что касается свинокомплекса в селе Шорохово – в соответствии с приказом Минсельхоза он сможет возобновить работу по разведению свиней не ранее, чем через год после снятия карантина и проведения всех необходимых санитарно-профилактических мероприятий. При этом по содержанию в помещениях свинокомплекса других животных никаких ограничений нет», – рассказал Владимир Якушев.

В очередном заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, которое губернатор провел в Исетском районе, в режиме видео-конференц-связи приняли участие главы ряда муниципалитетов региона, руководители свиноводческих хозяйств и работники ветеринарной службы.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 13.11.17

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