Виновата чума: в Крыму не удастся  увеличить объемы производства мяса

В Крыму сокращается поголовье свиней. Виновата чума.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве сельского хозяйства РК, из-за вспышек африканской чумы (АЧС) число свиней в течение 2017 года снизится на 10,5 тысяч голов или на 7,6% от имевшегося на 1 января числа. Сейчас в республике насчитывается 128 тысяч свиней.

Из-за угрозы возникновения АЧС уже прекратили заниматься свиноводством 6 крымских предприятий.

Сокращение поголовья сказалось и на производстве мяса: увеличить показатели по итогам года не удастся – объемы производства в живом весе, как и в 2016 году, составят 141,3 тысяч тонн.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.10.17

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