По факту вспышки АЧС в Тюменской области возбудили дело

В Тюменской области по факту нарушения ветеринарных правил, повлекшего распространение африканской чумы свиней и падеж животных, возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.249 УК РФ). По данным следствия, не позднее 10 ноября вследствие нарушения неустановленным лицом ветеринарных правил на территории одного из животноводческих предприятий в Исетском районе Тюменской области среди свиней распространилось инфекционное заболевание (африканская чума), что повлекло падеж более 200 голов свиней.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области сообщил, что в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и получение необходимых доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования поставлен на особый контроль

Как писал «Новый День», в Исетский район выезжал лично губернатор Владимир Якушев. В ходе совещания по факту эпизоотии АЧС было принято решение забить более 16 тыс. свиней в зоне распространения заболевания, в том числе и в частных подворьях.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 13.11.17

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