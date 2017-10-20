В Крыму отменен карантин по африканской чуме свиней

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней, введенный в Советском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ был опубликован на сайте правительства республики.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории – месте обнаружения трупов свиней, в 1,47 километре севернее поселка городского типа Советский Советского района Республики Крым», – говорится в сообщении.

Второй опубликованный указ на правительственном портале отменяет карантин по африканской чуме свиней на одном из подсобных хозяйств в поселке Советский.

Напомним, вспышка АЧС в Советском районе была зафиксирована 11 октября. Россельхознадзор обвинил в халатности региональную ветеринарную службу Крыма, которая допустила распространение чумы свиней.

Предпринимателям в Советском районе, которые из-за АЧС понесли затраты, в начале года Совмин Крыма выделил из резервного фонда 7,5 млн руб.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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