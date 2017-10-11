В Советском районе Крыма зафиксирована вспышка АЧС

В Советском районе Крыма будет объявлен карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму снова зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Россельхознадзор обвиняет в халатности региональную ветеринарную службу Крыма.

В официальном документе, подготовленном Россельхознадзором, говорится: «10 октября 2017 года вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в пробах патологического материала, отобранного от трупов павших свиней, обнаруженных на стихийной свалке в 1,5 км от поселка Советский. Это уже третья вспышка в этом году на территории Советского района, спустя 74 дня с момента снятия последнего ограничительного мероприятия».

В охотугодьях Советского района водятся дикие кабаны, сейчас инфекции вынесена в дикую природу. Благоприятную среду для распространения болезни представляют собой и множественные несанкционированные свалки биологических отходов, которые неоднократно выявлялись специалистами.

Кроме того, указывают в ведомстве, вспышка АЧС в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села Лучевое Советского района не была признана очагом, из-за чего там в должной мере не был проведен ряд мероприятий, необходимых для ликвидации заболевания и предотвращения дальнейшего распространения вируса по территории региона. Плотные логистические связи привели к разносу заболевания по территории Советского района. Региональная ветеринарная служба не приняла должных мер по устранению выявленных ранее нарушений.

Троекратное возвращение вируса АЧС в пределы Советского района являются весомым свидетельством недостаточности принимаемых Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым ликвидационных мер, уверены в Россельхознадзоре.

По данным источника «Нового Дня» в ближайшие часы весь Советский район будет объявлен карантинной зоной по АЧС.

Справка РИА «Новый День:

С 4 января по июль текущего года на территории РК ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней были установлены в 9 эпизоотических очагах и на 7 инфицированных объектах (в 2016 году – 3 эпизоотических очага и 21 инфицированный объект). Вирус АЧС возник и широкомасштабно распространился с востока на юго-запад полуострова: в Ленинском, Советском, Белогорском и Симферопольском районах республики, городских округах Судака и Алушты среди домашних свиней и диких кабанов. Указом главы Республики Крым 27 июля 2017 года были сняты ограничительные мероприятия.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.10.17

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