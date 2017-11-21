Юрий Пономарев потребовал уголовных дел в связи со вспышкой африканской чумы

Прокуратурам регионов Уральского федерального округа поручено провести проверки в связи со вспышкой африканской чумы и выяснить, как соблюдаются законы о ветеринарии, а также при ликвидации последствий заболевания. Такое поручение дал заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь проверочные мероприятия взяты на особый контроль в субъектах УрФО, где выявлены очаги смертельно опасной инфекции, это: ЯНАО, Челябинская, Тюменская и Курганская области. Генпрокуратура ждет возбуждения уголовных дел в тех случаях, если нарушены права фермеров и фермерских хозяйств, сообщается на сайте надзорного ведомства. То же самое касается Свердловской области. На Среднем Урале пока случаев африканской чумы свиней не выявлено, однако в регион запрещен ввоз мяса от соседей. Россельхознадзор при этом призвал не кормить свиней пищевыми отходами из вагонов-ресторанов.

Юрий Пономарев также обратился к руководству региональных управлений Роспотребнадзора с требованием разобраться, как на территории УрФО исполняют законы в сфере защиты животных, а также скорость принятия мер для решения проблемы африканской чумы.

10 ноября в одном из районов Тюменской области был введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Ограничительные мероприятия будут длиться в течение месяца. 13 ноября болезнь обнаружили в Курганской области, затем в ЯНАО и на Южном Урале. В Зауралье вынужденно закрыли рынок, в Тюменской области на подъездах к селу, где бушует африканская чума, выставлены блокпосты.

Африканская чума свиней (АЧС) – очень опасное и неизлечимое инфекционное заболевание. Смертельный исход практически стопроцентный, поражаются все животные, вне зависимости от возраста и способа проникновения вируса в организм. Если говорить об опасности африканской свиной чумы для людей, то она отсутствует, человеческий организм не имеет чувствительности в данному виду возбудителей. Когда возникает вспышка инфекции, человек зачастую выступает как переносчик вируса, инфекция может быстрее распространиться.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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