На Средний Урал везут окольными путями туши свиней из очагов африканской чумы – Россельсхознадзор

На реализации в Свердловской области с большой долей вероятности находятся туши свиней из очагов африканской чумы, из-за которой в УрФО введены ограничения. Потенциальную опасную продукцию везут на Средний Урал окольными путями, о чем заявил госинспектор Россельсхознадзора по Свердловской области Виктор Терентьев, участвовавший накануне в профилактических рейдах в Каменске-Уральском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом муниципалитете, расположенном на границе с Челябинской областью, с 9 ноября введен запрет на продажу свиней и мяса на ярмарках выходного дня, а также в неустановленных для торговли местах. Такое решение приняла комиссия ЧС с целью предотвращения распространения вируса африканской чумы. Очаг смертельно опасной для свиней инфекции находится в 178 километрах от Каменска-Уральского.

Тем не менее, в городе выявлены случаи продажи потенциально опасной продукции. Так, нарушение ветеринарных и санитарных правил выявили на рынке по улице Карла Маркса. В двух палатках торговали свининой, на которую не было документов, подтверждающих безопасность продукции. Виктор Терентьев заявил, что, несмотря на ограничения и запреты, у бизнесменов никуда не делось желание заработать. Некоторые предприниматели везут туши свиней из очагов заражения окольными путями, не осознавая всю серьезность экономических последствий в случае попадания зараженного мяса и сала в розничную сеть.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев потребовал провести проверки в связи со вспышкой африканской чумы и выяснить, как соблюдаются законы о ветеринарии, а также при ликвидации последствий заболевания. В первую очередь проверочные мероприятия взяты на особый контроль в субъектах УрФО, где выявлены очаги смертельно опасной инфекции, это: ЯНАО, Челябинская, Тюменская и Курганская области. Генпрокуратура ждет возбуждения уголовных дел в тех случаях, если нарушены права фермеров и фермерских хозяйств, сообщается на сайте надзорного ведомства. То же самое касается Свердловской области. На Среднем Урале пока случаев африканской чумы свиней не выявлено, однако в регион запрещен ввоз мяса от соседей. Россельхознадзор при этом призвал не кормить свиней пищевыми отходами из вагонов-ресторанов.

Юрий Пономарев также обратился к руководству региональных управлений Роспотребнадзора с требованием разобраться, как на территории УрФО исполняют законы в сфере защиты животных, а также скорость принятия мер для решения проблемы африканской чумы.

10 ноября в одном из районов Тюменской области был введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Ограничительные мероприятия будут длиться в течение месяца. 13 ноября болезнь обнаружили в Курганской области, затем в ЯНАО и на Южном Урале. В Зауралье вынужденно закрыли рынок, в Тюменской области на подъездах к селу, где бушует африканская чума, выставлены блокпосты.

Каменск-Уральский, служба новостей РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 24.11.17

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