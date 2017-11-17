Тюменские свиньи посеяли панику в Свердловской области. Кабанов советуют откармливать и убивать

Аграрии Свердловской области напуганы африканской чумой свиней, бушующей в соседних регионах, и уже спрашивают, когда им пускать животных на убой. Но в регионе пока заразы нет. Главными пострадавшими будут дикие кабаны – сроки отстрела решено продлить.

Вокруг Свердловской области вспышка африканской чумы свиней – заболевание есть в Тюменской, Курганской, Челябинской областях, ЯНАО. Россельхознадзор опубликовал информацию о том, что вирус из Тюменской области завезли в Екатеринбург, но после выхода публикаций в СМИ сообщение опровергли. Департамент ветеринарии Свердловской области пока не подтверждает эпидемию на Среднем Урале, но из-за такого соседства опасность заноса инфекции есть.

«Люди не понимают, что происходит. Мне звонят и спрашивают, что делать, когда закалывать животных. Я объясняю, что это не у нас, это в соседних регионах», – рассказала сегодня в ходе обсуждения бюджета на 2018 год депутат заксобрания Свердловской области Елена Трескова. Она же напомнила, что из-за коровьего туберкулеза в Алапаевском районе фермеры несут колоссальные потери. «Все мы знаем, сколько стоит включение режима ЧС и ее ликвидация», – аккуратно намекнул депутат Илья Бондарев. Его дополнил глава департамента ветеринарии Евгений Трушкин – по его информации, Омская область, где летом из-за чумы вводили режим ЧС, выделила на компенсации аграриям 170 млн рублей. На этом обсуждение компенсаций фермерам заглохло.

Зато парламентарий Анатолий Сухов решил уточнить, не пострадают ли дикие животные. «Вы про кабанов?" – уточнил Трушкин. «Кабанов, лосей..." – ответил Сухов. Директор департамента после некоторого замешательства напомнил депутату, что речь идет про чуму свиней и, нет, лоси не пострадают.

Тему продолжили во время выступления директора департамента по охране животного мира Александра Кузнецова. Он рассказал, что за свердловскими кабанами будут тщательно приглядывать. Департамент разрешил отстрел до 80 % от общей численности животных, сроки охоты максимально продлены. Кроме того, лесничим наказали усилить подкормку, чтобы звери никуда не мигрировали. Охотиться можно только способами, исключающими загон кабанов, нельзя использовать собак – опять же, чтобы кабаны из региона не сбежали. Хороший слой снега в лесах уже установился, теперь специалисты смогут по следам точно определить перемещение животных.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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