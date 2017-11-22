российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2017, 14:10 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Урале снимают карантин по африканской чуме свиней

На Урале снимают карантин по африканской чуме свиней

Уральские регионы, где были зафиксированы случаи заболевания свиней африканской чумой, постепенно справляются с ситуацией. Сегодня сняли карантин в Челябинской области – но еще полгода животных не будут вывозить из региона.

Сегодня в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области сообщили, что региональное правительство отменило распоряжение о карантине по африканской чуме свиней. Однако некоторые ограничения сохраняются в очаге распространения чумы – личном хозяйстве Васильевка – и в радиусе 100 от его границы. Вывозить с этой территории свиней и мясо свиней, не прошедшее обработку при 70 градусах, нельзя будет в течение полугода. Однако этот запрет не касается свиноводческих хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV. К таковым в Челябинской области относятся лишь четыре предприятия – «Ариант», «Ромкор», свинокомплекс «Родниковский» группы компаний «Здоровая ферма» и «Равис». Фактически запрет наложен на частные хозяйства.

Накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев отменил карантин по чуме на территории Ишимского ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Карантин на заводе вводили, так как тут утилизировали животных из села Шорохово, где был обнаружен очаг АЧС. В этом населенном пункте и окрестностях пустили под нож 16 тысяч свиней из свинокомплекса «Комплекс» и частных хозяйств. Курганские власти заявили, что вирус локализован, решается вопрос о снятии статуса «неблагополучного по африканской чуме свиней».

Этой осенью Свердловская области оказалась буквально в окружении регионов, где бушевал вирус африканской чумы свиней. У нас такие случаи, по официальным данным, зарегистрированы не были. Однако в правительстве решили максимально продлить сроки охоты на кабанов, а также порекомендовали максимально подкармливать диких свиней, чтоб те не мигрировали в соседние регионы. Накануне замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил своим подчиненным провести проверки в связи со вспышкой африканской чумы и выяснить, как соблюдаются законы о ветеринарии, а также при ликвидации последствий заболевания.

Екатеринбург. Ноябрь 22, служба информации

Екатеринбург. Ноябрь 22. Другие новости 22.11.17

Предвыборный пиар остался пиаром: денег на детскую больницу-долгострой в Нижнем Тагиле по-прежнему нет. / Цель оправдывает средства: предвыборный пиар Куйвашева на больных детях остался пиаром. / В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли столовую на Новомосковском рынке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Юрий Пономарев потребовал уголовных дел в связи со вспышкой африканской чумы

Тюменские свиньи посеяли панику в Свердловской области. Кабанов советуют откармливать и убивать

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Югра, Урал, Здоровье, Общество, Россия,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Все-таки 25/75? В Екатеринбурге начался процесс частичной отмены партийных списков

Роману Шадрину предлагали «Спецавтобазу» и ЕТТУ. Удивительные подробности назначения генерал-майора на пост главы ЦПКиО

В Екатеринбурге объявлен предвыборный кипиш: проблему «разукрупнения» участков придется решить за один месяц

Сплотились перед лицом угрозы: Ройзман ответил Гнойному вслед за Куйвашевым

Все новости