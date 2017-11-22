На Урале снимают карантин по африканской чуме свиней

Уральские регионы, где были зафиксированы случаи заболевания свиней африканской чумой, постепенно справляются с ситуацией. Сегодня сняли карантин в Челябинской области – но еще полгода животных не будут вывозить из региона.

Сегодня в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области сообщили, что региональное правительство отменило распоряжение о карантине по африканской чуме свиней. Однако некоторые ограничения сохраняются в очаге распространения чумы – личном хозяйстве Васильевка – и в радиусе 100 от его границы. Вывозить с этой территории свиней и мясо свиней, не прошедшее обработку при 70 градусах, нельзя будет в течение полугода. Однако этот запрет не касается свиноводческих хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV. К таковым в Челябинской области относятся лишь четыре предприятия – «Ариант», «Ромкор», свинокомплекс «Родниковский» группы компаний «Здоровая ферма» и «Равис». Фактически запрет наложен на частные хозяйства.

Накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев отменил карантин по чуме на территории Ишимского ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Карантин на заводе вводили, так как тут утилизировали животных из села Шорохово, где был обнаружен очаг АЧС. В этом населенном пункте и окрестностях пустили под нож 16 тысяч свиней из свинокомплекса «Комплекс» и частных хозяйств. Курганские власти заявили, что вирус локализован, решается вопрос о снятии статуса «неблагополучного по африканской чуме свиней».

Этой осенью Свердловская области оказалась буквально в окружении регионов, где бушевал вирус африканской чумы свиней. У нас такие случаи, по официальным данным, зарегистрированы не были. Однако в правительстве решили максимально продлить сроки охоты на кабанов, а также порекомендовали максимально подкармливать диких свиней, чтоб те не мигрировали в соседние регионы. Накануне замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил своим подчиненным провести проверки в связи со вспышкой африканской чумы и выяснить, как соблюдаются законы о ветеринарии, а также при ликвидации последствий заболевания.

Екатеринбург. Ноябрь 22, служба информации

Екатеринбург. Ноябрь 22. Другие новости 22.11.17

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