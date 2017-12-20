Названа главная угроза для диких животных этой зимой – африканская чума

Охотники назвали главную угрозу для диких зверей этой зимы – африканская чума свиней, особенно опасная для кабанов.

Как сообщают в Управлении при проверке охотпользователей, АЧС была признана наиболее легко распространяемой среди диких животных. На данный момент охотники пришли к выводу: чтобы ограничить распространение болезни и не допустить эпидемии, необходимо приобретать для подкормки животных корма с ветеринарными сопроводительными документами и желательно местных производителей. Кроме того, необходимо иметь оборудованные места для разделки животных.

Отметим, что АЧС в этом сезоне стала проблемой не только для фауны России, но и для Евросоюза. Африканская чума свиней вызывает у животных смертность в, как минимум, половине случаев заболевания.

Карантин по АЧС в уральских регионах был снят в конце ноября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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