В Зауралье приняты меры, чтобы не допустить проникновения вируса африканской чумы свиней в регион

Ситуация в связи с завозом в Зауралье из Тюменской области вируса африканской чумы свиней полностью контролируется. Об этом накануне на заседании регионального правительства заявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в настоящее время ветеринары проверяют состояние поголовья животных во всех свинокомплексах и хозяйствах Курганской области. За ситуацией организован неусыпный контроль.

По словам первого заместителя губернатора – директора регионального Департамента АПК Сергея Пугина, часть инфицированных свиней завезли в Курганскую область из зараженных территорий Тюменской области. Животных забили в селе Садовое Кетовского района. Часть продукции отправили на склад, часть – увезли в перерабатывающий цех предпринимателя Соколова в Курган на хранение в морозильную камеру. Исходя из требований закона, нужно уничтожить и сжечь всю инфицированную продукцию.

Сергей Пугин также подчеркнул, что для людей заболевание свиней опасности не представляет. Однако для животных оно смертельно, поэтому инфицированных свиней, а также мясо необходимо уничтожать.

Добавим, что в правительстве Зауралья принято решение создать две специальные комиссии на период предотвращения и ликвидации очагов африканской чумы свиней в Зауралье. Комиссии будут действовать в областном центре и селе Садовое Кетовского района.

Для недопущения распространения вируса чумы свиней в Зауралье будет выделено 900 тысяч рублей из областного резервного фонда. Решение об этом также приняли на заседании правительства Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.11.17

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