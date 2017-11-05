Напряженная Венера. Гороскоп РИА «Новый День» на 5 – 12 ноября 2017

В первую декаду ноября Солнце будет находиться в знаке Скорпиона. Меркурий сначала тоже будет у Скорпиона, но 6 числа перейдёт к Стрельцу. Венера до 7 ноября будет оставаться у Весов, а затем уйдёт к Скорпиону. Марс в течение всего периода будет находиться в знаке Весов.

Солнце в Скорпионе пробуждает в людях властность, требовательность, нетерпеливость, склонность к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. В то же время оно воодушевляет на трудовые подвиги, воздействуя на их амбиции, стремление подтвердить свою значимость и способности.

Меркурий у Скорпиона пробуждает в людях любопытство и подозрительность. Люди становятся критичными, иногда даже слишком, с ними становится трудно общаться, разговор легко перерастает в конфликт. Период благоприятен для исследований, подробного изучения каких-либо обстоятельств, тщательного поиска ответов на вопросы, и малопригоден для ведения важных переговоров. Меркурий в Стрельце будет усиливать воздействие Солнца в части сближения между людьми и обмена информацией, однако в серьёзной работе его влияние будет проявляться индивидуально.

При Венере в Весах люди стремятся к гармонии в отношениях, повышается их договороспособность, легче налаживаются контакты, быстрей прекращаются конфликты, находятся компромиссы. Перейдя к Скорпиону, Венера станет очень эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она.

При Марсе в Весах усиливается роль контактов, связей между людьми. Это хорошее время для коллективной работы, когда требуется непрерывная согласованность действий.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном и Нептуном, Меркурия с Луной и Сатурном, Венеры с Юпитером. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Урана с Луной, Венеры с Луной, Меркурием, Сатурном, Марса с Солнцем и Ураном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом, неблагоприятные дни: 2 – 4 , 8 и 11 ноября. Для основной работы гороскоп даёт отрицательный прогноз на промежуток 6 – 8 ноября. Под воздействием напряжённого аспекта Марса с Ураном в этот момент возможны конфликты с коллегами и партнёрами, а также неожиданные неприятные события. Рекомендуется осторожность в принятии решений, сдержанность в отношениях с окружающими. На остальное время прогноз по основной работе благоприятный. На этот период гороскоп отдаёт предпочтение одиночной работе (за исключением выходных 11 – 12 ноября), хотя и для коллективной деятельности прогноз положительный, не считая промежутка 6 – 8 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 6 ноября в основном наряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни можно считать положительным, но на промежутки 6 – 8 и 11 – 12 ноября прогноз негативный. Материальное положение преимущественно благополучное, но 3 – 4, 8 и 11 ноября возможны потери.

У Овнов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Хорошее время для командировки, дальней поездки. Возможно везенье, внезапный благоприятный поворот событий или открытие новой перспективы. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно неблагоприятный. Успехи ожидаются только в основной работе в начале ноября, до 5 числа. Затем до середины месяца лучше никакими важными делами не заниматься. Напряжённые аспекты Марса и Урана создадут помехи для продвижения вперёд. Неподходящее время для начала нового серьёзного проекта. Возможны нежелательные события, поступление негативной информации. Также это неблагоприятный период для обновления своей деятельности и обращения в официальные инстанции, юридические организации, кроме того, возможны проблемы с формальностями. Лучше сосредоточиться на сохранении и укреплении своих позиций. Только во второй половине ноября главную роль в астрологическом фоне начнут играть гармоничные аспекты, и Овны смогут поправить свои дела. Рекомендуется развивать отношения с далёкими партнёрами. На весь период гороскоп отдаёт преимущество одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа будет успешной только в начале месяца, до 5 ноября. Период не подходит для продвижения в карьере. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный, за исключением 7 ноября (споры или срыв встречи). Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются как благоприятные, но на 8 – 9 и 11 – 12 ноября прогноз негативный (неприятные события). Материальное положение неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из краткодействующих гармоничных аспектов Меркурия с Марсом, Солнца с Ураном и Нептуном, Венеры с Юпитером. Основным будет влияние напряжённых аспектов Плутона с Меркурием, Солнца с Луной и Сатурном, Меркурия с Юпитером. Поэтому в профессиональном плане гороскоп на период в основном неблагоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только 8 – 9 ноября возможны трудности в отношениях с партнёрами, получение негативной информации или нарушение связи, контактов. В этот момент не рекомендуется принимать окончательное решение в важном вопросе. Прогнозы по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на весь период негативные. Рекомендуется свести всю деятельность к минимуму и не планировать на ноябрь никакой важной, ответственной работы. Период не подходит для заключения крупных договоров, соглашений, смены направления деятельности, обращения в официальные органы, юридические организации. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по коллективной деятельности, а одиночная работа прогнозируется успешной до 8 ноября. Прогноз по продвижению в карьере, укреплению профессионального статуса положительный до 6 ноября, и отрицательный на остальные дни. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни в целом характеризуются положительно, но промежуток 6 – 9 ноября для этих целей не подходит. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин астрологический фон формируется преимущественно из напряжённых аспектов планет, поэтому прогноз в профессиональном плане неблагоприятный. Положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, хотя в промежуток 8 – 9 ноября ожидаются трудности в контактах. В этот момент возможны путаница в делах, срыв графика работы, отмена встреч. Неподходящий момент для принятия важных решений. На остальные дни прогноз положительный. Возможна успешная командировка, дальняя поездка, полезное знакомство, открытие новых перспектив, заключение выгодного договора. Прогноз по выполнению основной работы, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности на весь период негативный. Напряжённый аспект Сатурна с Марсом указывает на возникновение препятствий объективного характера, попытки преодолеть которые приведут к конфликту без достижения желаемого результата. Неподходящий период для расширения сферы деловых интересов, продвижения в работе, обращения в официальные органы, юридические организации, возможны проблемы с формальностями. Также период неблагоприятен для смены работы или направления деятельности. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности Овнов, хотя промежуток 6 – 9 ноября для этого не подходит. Прогноз по коллективной работе полностью негативный, как и прогноз по продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 8 – 9 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение в основном благополучное, хотя в промежуток 6 – 9 ноября ожидаются затруднения.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Меркурия с Луной и Юпитером и Венеры с Сатурном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Солнца с Меркурием и Марсом, Венеры с Ураном и Луной, Меркурия с Сатурном и Юпитера с Луной. Все аспекты будут действовать кратковременно, поэтому работа, как ожидается, будет идти с переменным успехом. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Здесь небольшие затруднения могут возникнуть 7 – 8 и, возможно, 9 ноября. Близнецы проявят значительную активность, в то время как объективные условия будут препятствовать этому. Из-за этого возможен конфликт с партнёрами или коллегами. На остальные дни прогноз благоприятный. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами в течение всего периода ожидаются небольшие, но постоянные затруднения. Не очень подходящий период для масштабной работы. Также не рекомендуется проводить серьёзные преобразования организационного, административного характера. Для решения финансовых вопросов непригоден промежуток 4 – 7 ноября. Кроме того, это неподходящее время для поиска финансирования. Не рекомендуется в этот момент проявлять инициативу. Гороскоп даёт положительный прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности на весь период, кроме промежутка 6 – 8 ноября. Коллективная работа, наоборот, в этот момент будет успешной, а в остальные дни – нет. Прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Положительно оцениваются промежутки 4 – 8 и 12 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение до 7 ноября благополучное, а дальше скорей неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Небольшие затруднения в этом направлении возможны только 7 – 8 ноября. Гармоничные аспекты Сатурна указывают на успешную деятельность Близнецов при условии их сосредоточенности на работе и обращения особого внимания на формальности. При работе с финансами возникнет неблагоприятный промежуток в середине периода, 4 – 7 ноября. Для этого момента напряжённые аспекты Нептуна, Сатурна, Венеры и Урана указывают на нежелательность принятия ответственных решений из-за внутренней неготовности Близнецов (возможно, проявления легкомыслия), а также из-за объективных внешних препятствий. Прогноз по основной работе преимущественно положительный, но 1 и 4 ноября лучше ничего серьёзного не предпринимать, никаких новых проектов не начинать. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Близнецы столкнутся с многочисленными, хотя и незначительными, помехами в работе, возможно, они будут рассеянными или увлекутся ложной идеей, которая будет отвлекать их от работы или искажать их представление о происходящем. Период непригоден для ответственных решений. На всё время гороскоп рекомендует коллективную деятельность. Для самостоятельных решений и одиночной работы подходят только выходные 4 – 5 и 11 – 12 ноября. Прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни в основном характеризуются отрицательно. Материальное положение благополучное, но 3 – 4 ноября рекомендуется воздержаться от трат.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Венерой, Ураном и Нептуном, Нептуна с Ураном, Марса с Сатурном и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Марса с Солнцем, Меркурием, Ураном, Юпитера с Солнцем и Сатурном, Солнца с Венерой, Венеры с Сатурном. Наибольшее влияние в этот период будут иметь напряжённые аспекты, поэтому гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Частично положительный прогноз гороскоп даёт по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Однако здесь неблагоприятным будет промежуток 3 – 7 ноября, когда, из-за напряжённых аспектов Марса, Солнца и Сатурна возникнут и объективные, и субъективные помехи продвижению в работе. В этот момент не следует обращаться к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам и юридическим организациям. Также в этот период не следует пытаться преодолеть возникающие препятствия, проявлять инициативу, так как ошибки, допущенные в этот момент, будут потом серьезно мешать долгое время. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности на весь период негативный. Напряжённые аспекты Юпитера с Сатурном и Марса с Ураном указывают на невозможность продуктивной работы в этом направлении, а также нежелательность обновления деятельности или смены её направления. Вообще, рекомендуется все важные планы перенести на вторую половину ноября, когда эти аспекты прекратят своё действие, и положение улучшится. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, скорей напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются в основном как благоприятные. Материальное положение благополучное, за исключением 7 ноября.

У Раков-женщин положительно характеризуется финансовая деятельность, и она же является наиболее перспективной в этом месяце. Но при этом 4 ноября (суббота) не следует принимать важных решений, не рекомендуется заниматься финансовой отчётностью, подписывать документы. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами почти полностью негативный. Под воздействием гармоничных аспектов Нептуна у Раков будет хорошо работать фантазия, они смогут заняться планированием или у них возникнут перспективные идеи, однако для реализации всего этого период не подходит. Не рекомендуется проявлять инициативу и настаивать на своём мнении. При этом, под влиянием того же Нептуна, Раки смогут укрепить отношения с окружающими – коллегами и руководством – и улучшить своё профессиональное положение, возможно, даже продвинуться в карьере, повысить свой статус. Деловую активность в этот период желательно ограничить до минимума. Напряжённые аспекты Юпитера с Сатурном и Марса с Ураном создадут объективные препятствия в работе, и продвинуться вперёд будет очень сложно – скорей всего, Раков ждёт неудача. Гороскоп негативно оценивает как одиночную, так и коллективную деятельность Раков в этот период, поэтому им следует находиться на втором плане, не рисковать, избегать ответственности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 9 – 11 ноября (раздражительность, работа может мешать домашним делам). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, но 4 ноября (суббота) рекомендуется воздержаться от крупных расходов.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Венерой, Солнца с Марсом, Ураном и Нептуном, Меркурия с Венерой и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Меркурием и Сатурном, Солнца с Луной, Марса с Ураном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуются как успешное. Только 10 ноября рекомендуется не проявлять инициативу, не предлагать своих идей для реализации, а также не настаивать на своём мнении. Вообще, в этот день, по возможности, лучше избегать контактов с коллегами и партнёрами. В целом на период, гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе, но именно на промежуток 9 – 10 ноября он указывает на возможные трудности. Прогноз по одиночной, самостоятельной работе положительный. Прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Этот период – наилучший в ноябре для выполнения работы, гармоничные аспекты Юпитера создадут благоприятные условия для продвижения в делах, расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, связей, открытия новых перспектив. Возможно получение важной или приятной информации. Хороший момент для подписания договоров, а также для обращения в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции. Ситуация в доме, отношения с близкими до 7 ноября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью положительный. Финансовая деятельность тоже будет успешной, но 7 ноября возникнут проблемы в общении с окружающими и, кроме того, этот день не подходит для поиска финансовой поддержки. Принятие важного решения лучше перенести. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе – прогноз полностью положительный. В коллективной деятельности трудности ожидаются 8 – 9 ноября. Этот же момент, по прогнозу, критичен для продвижения в карьере или укрепления своего статуса. Негативный Сатурн, действующий в этот момент, создаст некое препятствие, помеху планам, действиям Львов. Момент не подходит для общения и, особенно, обращения к руководству, официальных визитов. Но в остальные дни Сатурн будет влиять положительно, и, вместе с гармоничными Юпитером и Ураном, будет всячески способствовать достижению успеха в работе. Хороший период для проведения организационной работы с целью укрепления своего профессионального положения, а также планирования и создания фундамента будущих достижений. Астрологический фон будет способствовать продвижению в любом избранном направлении, расширению сферы деловых интересов, заключению новых договоров. Подходящий период для обращения в официальные инстанции, юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 6 – 9 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 8 – 9 ноября. Материальное положение благополучное, но 7 ноября могут быть ненужные траты.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном и Нептуном, Меркурия с Венерой, Марсом, Сатурном, Луны с Венерой и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Нептуна с Солнцем, Марса с Луной и Ураном, Венеры с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Основная работа характеризуется как успешная в течение всего периода. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами помехи возникнут 2 – 3 ноября (хозяйственные, организационные, административные или имущественные проблемы), но дальше ситуация наладится, и в остальные дни работа в этом направлении будет идти лучше всего. Работа с финансами тоже оценивается как успешная, но в выходные, 4 – 5 ноября, заниматься этими вопросами не следует. Не стоит также заключать сделки или давать обещания. При взаимодействии с далекими деловыми партнёрами в течение большей части периода – с 3 по 9 число – ожидаются трудности. Особенно, 8 – 9 ноября следует проявить осторожность, не вовлекаться в конфликт, не принимать ответственных решений. Тем не менее, рекомендуется продолжать работу, преодолевая препятствия, поскольку в дальнейшем это приведёт к положительному результату. Гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе, хотя некоторые трудности ожидаются 4 – 5 и 8 числа. В коллективной деятельности проблемы возникнут 4 – 5 и 7 – 10 ноября, так что большую часть времени период оказывается неудачным. Прогноз по карьерному росту тоже в основном неблагоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 3 ноября напряжённый, а далее благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, за исключением 7 – 8 ноября.

У Дев-женщин гороскоп преимущественно благоприятный. В основной работе некоторые трудности ожидаются 7 – 8 ноября. Не рекомендуется в этот момент начинать новое дело, давать обещания, подписывать важные бумаги, и, кроме того, следует избегать конфликта. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит начало месяца, промежуток 1 – 4 ноября. Не следует в эти дни проявлять инициативу и вмешиваться в чужую работу, даже с самыми благими намерениями – результатом станет ненужная ссора. На остальные дни периода прогноз положительный. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в целом положительный, но 8 ноября Сатурн создаст препятствие для реализации идей, планов Дев, а 12 ноября (воскресенье) нежелательно отправляться в командировку или заниматься решением серьёзных вопросов с далёкими партнёрами. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение одиночной самостоятельной деятельности Дев. В коллективной работе в промежуток 6 – 9 ноября, из-за скопления напряжённых аспектов, возникнут трудности при проявлении инициативы и принятии на себя лидерства или ответственности. На эти же дни гороскоп даёт негативный прогноз по карьерному росту. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный на промежуток 6 – 9 ноября, и положительный на остальные дни. Материальное положение благополучное, но 7 – 8 и, особенно, 12 ноября возможны непредвиденные расходы или ненужные траты. Также могут быть трудности с получением денег или неких выгод.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом, Ураном и Нептуном, Меркурия с Юпитером, Марса с Луной и Сатурном. Негативно повлияют на Весы напряжённые аспекты Солнца с Луной и Сатурном, а также Марс в конце периода. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Прогноз для основной деятельности положительный, за исключением промежутка 7 – 8 ноября. Если в эти дни Весам предстоят какие-либо общественные, массовые мероприятия, им следует следить за собой, проявляя сдержанность в деловых вопросах. Не рекомендуется откликаться на чужие деловые предложения, давать обещания. Все такие дела лучше перенести. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь период кроме промежутка 3 – 4 ноября. Аспект Солнца и Сатурна указывает, что в этот момент активность Весов натолкнётся на некие объективные препятствия, возможен конфликт с партнёрами. Не следует пытаться достичь своей цели, лучше вернуться к решению задачи после выходных. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается негативно в первой половине периода, до 6 ноября, и положительно на остальное время. Скорей всего, до 6 ноября обстоятельства будут складываться против Весов, или произойдут события, требующие подождать некоторое время. На весь период гороскоп рекомендует коллективную работу. Для одиночной, самостоятельно деятельности подходит промежуток 4 – 9 ноября. Гороскоп даёт положительный прогноз по продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 1 – 5 ноября напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключение конца периода, 10 – 12 ноября. Материальное положение 1 – 5 ноября неудовлетворительное, а затем до конца периода благополучное.

У Весов-женщин в основном положительный прогноз по основной профессиональной деятельности. Напряжённый момент может возникнуть 3 – 4 ноября, когда Солнце будет подталкивать к активным действиям, а Сатурн создаст препятствие. Если Весы наткнутся на него, следует отступить, и перенести дела на следующую рабочую неделю. Промежуток не подходит для решения с руководством трудных вопросов. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Некоторые затруднения могут возникнуть 7 – 8 ноября, когда Весы будут склонны к слишком большой активности в отношениях с партнёрами или коллегами. Не следует в этот момент стремиться во что бы то ни стало достичь цели, а также давать обещания, лучше выбрать более подходящее время. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается почти полностью негативно, возможна лишь разовая успешная сделка в конце периода. Вообще, работая в этом направлении, следует учитывать возможное негативное влияние масштабных внешних событий, и не рисковать. Прогноз по финансам на весь период отрицательный. Серьёзные шаги нежелательны, рекомендуется ограничиться необходимым минимумом, и, опять же, не рисковать. Нептун в это период может подбросить Весам неудачную идею, в то время как характер влияния Плутона настораживает: он указывает, что резкие и крупные изменения в этот момент могут быть опасными. Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 3 ноября напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни неустойчивый, скорей негативный. Материальное положение благополучное, за исключением 12 ноября.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном и Плутоном, Меркурия с Ураном, Сатурна с Венерой и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном, Солнца с Луной и Марсом, Меркурия с Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только 10 числа не рекомендуется предпринимать важных шагов, а также обсуждать с руководством трудные вопросы и планы. В остальное время, под воздействием аспекта Плутона и Солнца, Скорпионы смогут успешно использовать свои творческие способности и деловые качества для продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, решения вопросов с официальными органами и юридическими организациями. Возможно удачное стечение обстоятельств. Хороший период для модернизации производства, смены направления деятельности, установления новых связей. Прогноз по выполнению основной работы тоже положительный. 3 ноября может быть упущен удачный момент для получения некой выгоды (скорей всего, незначительной). Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, стабильное. Финансовыми вопросами не следует заниматься в конце периода, 10 – 11 ноября. Это неподходящий момент для поиска финансовой поддержки, а также для решения административных, организационных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение на весь период оценивается тоже как благополучное.

У Скорпионов-женщин гороскоп в профессиональном плане полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Взаимодействие с местными партнёрами и выполнение основной работы тоже будет полностью успешным. Для всех направлений деятельности эта декада – наилучшая в ноябре. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием создаст условия для интенсивной интеллектуальной деятельности и проявления творческих способностей. Гармоничный аспект Юпитера с Сатурном обеспечит возможности для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых отношений, но при этом от Скорпионов потребуется часть своей энергии направить на сохранение контроля над ходом событий. Вероятно, перед ними возникнет выбор пути из множества вариантов (либо это будет большое количество поступившей информации), и им нужно будет специально сосредоточиться на этом. Тем более что гороскоп даёт положительную оценку коллективной и одиночной, самостоятельной деятельности Скорпионов, с небольшим предпочтением коллективной. Исходя из перспектив ноября, Скорпионам не следует полностью полагаться на коллег в части принятия решений, так как в будущем им предстоит больше действовать самостоятельно. Хороший период для продвижения в карьере, укрепления своих профессиональных позиций. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение тоже оценивается как благополучное на весь период.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной, Меркурием и Марсом, Солнца с Нептуном, Юпитера с Ураном и Марсом. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Сатурном, Марса с Ураном, Солнца с Юпитером, Меркурия с Луной и Марсом, Марса с Нептуном. Период не очень подходит для успешной работы, продвижения в делах. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но и здесь 7 – 8 ноября могут возникнуть сложности: Стрельцы рискуют увязнуть в неких мелких вопросах организационного характера. Из-за этих мелочей они могут выбрать неверный вариант действий. Поэтому в эти дни лучше не решать важные вопросы или не принимать окончательного решения. Кроме того, в выходные, особенно, в воскресенье, 12 ноября, делами лучше не заниматься. Для выполнения основной работы благоприятным будет промежуток до 7 ноября. Затем, до конца периода, прогноз негативный. Положение исправится во второй половине месяца. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов неблагоприятный до 10 ноября. Затем (и далее, до середины третьей декады) ситуация станет подходящей для продвижения в делах. Рекомендуется учесть это в планах. До 11 ноября гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной работе Скорпионов. Прогноз по коллективной работе положительный только на 11 – 12 ноября. Негативно оцениваются перспективы продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 7 – 8 и 12 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 8 и 12 ноября. Материальное положение благополучное, опять же, кроме 8 и 12 ноября.

У Стрельцов-женщин гороскоп тоже не очень благоприятный в профессиональном плане. В середине периода у них наблюдается скопление напряжённых аспектов, которое не позволит развить деловую активность в значительной степени и достичь серьёзных результатов. В основной работе относительно благоприятными будут промежутки 1 – 2 и 9 – 12 ноября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 4 – 8 ноября. При взаимодействии с далёкими партнёрами и решении финансовых вопросов трудности ожидаются 4 – 6 и 12 ноября. Таким образом, в середине периода не следует приступать к выполнению важной работы, начинать новое дело, отправляться в командировку, подписывать крупный контракт, а также обсуждать сложные проекты и планы. Середина ноября для этого подходит лучше. Тем не менее, судя по гармоничному аспекту Урана с Солнцем, в этот период может произойти некое благоприятное событие или значимое знакомство, через которое Стрельцы смогут укрепить своё положение и подготовить фундамент для будущих успехов. В указанный неблагоприятный период, 4 – 9 ноября, гороскоп рекомендует Стрельцам действовать самостоятельно, работать в одиночку. Для коллективных действий подходит промежуток 9 – 12 ноября. Прогноз по карьерному росту негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 3 – 5 и 10 – 11 ноября. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 10 ноября оцениваются положительно, а затем негативно. Материальное положение в промежуток 2 – 8 ноября неудовлетворительное, а в начале и конце периода благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Ураном и Нептуном, Урана с Меркурием, Марса с Юпитером, Венеры с Меркурием. Негативное воздействие на Козерогов окажут напряжённые аспекты Урана с Сатурном, Юпитера с Солнцем и Венерой, Марса с Меркурием и Ураном, Венеры с Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью отрицательный. Напряжённый аспект Урана с Сатурном создаст препятствия в работе, обусловленные и внешними, и внутренними причинами. Козероги окажутся неспособны применить свои деловые качества из-за событий, идущих вразрез с их планами. Кроме того, они, возможно, не распознают и пропустят благоприятный момент для успешного продвижения в работе. В обоих случаях, период не подходит для реализации важных планов, осуществления ответственных мероприятий, заключения договоров. Также этот период непригоден для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Рекомендуется свести деятельность с минимуму. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном отрицательный: в работе ожидаются трудности. Неподходящее время для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов. Возможны удачные разовые операции в середине периода. Прогноз по финансам тоже в основном неблагоприятный. Могут быть некоторые успехи в середине декады, но серьёзных операций лучше не проводить. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе. При этом 7 ноября рекомендуется не предпринимать ничего важного, и, кроме того, в выходные, 4 – 5 ноября, заниматься работой не рекомендуется. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в целом благоприятный, но в промежуток 8 – 9 ноября не рекомендуется начинать новое дело, заключать договор, а также следует воздерживаться от споров. Для решения финансовых вопросов непригодна первая половина периода, 1 – 6 ноября. На остальные дни прогноз позитивный, но в субботу, 11 ноября, нежелательно предпринимать каких-либо финансовых действий. Гороскоп положительно оценивает коллективную работу Козерогов, за исключением промежутка 8 – 9 ноября. Для одиночной, самостоятельной работы не подходит начало периода, 1 – 5 ноября (в остальное время работа оценивается как успешная). Перспективы продвижения в карьере, за исключением промежутка 7 – 9 ноября, тоже характеризуются положительно. В целом, судя по гороскопу, Козерогам следует сосредоточиться на работе с далёкими партнёрами – как наиболее перспективном направлении в ноябре. Хотя в эту декаду им предстоит преодолеть некоторые трудности, в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Гармоничные аспект Нептуна и Урана связывает ожидаемые успехи с использованием Козерогами своих творческих способностей и поиском новых путей. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением промежутка 10 – 12 ноября. Материальное положение благополучное, кроме 4 – 5 и 7 ноября.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием, Марсом, Сатурном, Венеры с Луной, Меркурием, Марсом, Юпитером, Юпитера с Ураном. Негативно повлияют на Водолеев напряжённые аспекты Марса с Меркурием, Ураном и Нептуном, Меркурия с Луной. В профессиональном плане гороскоп предсказывает определённые трудности, но в целом прогноз скорей благоприятный. В основной работе затруднения могут возникнуть 7 – 8 и 11 – 12 ноября (выходные). В первый из этих промежутков не рекомендуется принимать организационные, административные решения, а в выходные не следует начинать новое дело, давать обещание или подписывать ответственные документы. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит начало месяца, промежуток 1 – 4 ноября. Напряжённый аспект Марса с Ураном указывает на нежелательность каких-либо перемен, соответственно, в эти дни лучше не предпринимать ничего важного. Начиная с 6 ноября, дела пойдут всё лучше и лучше, наступит благоприятное время для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, заключения договоров. При взаимодействии с местными партнёрами ожидаются трудности. Благоприятным для работы будет промежуток 3 – 6 ноября. Рассчитывать стоит на успешную разовую сделку, кратковременную совместную деятельность, а для долговременно сотрудничества, судя по гороскопу, период не подходит (до конца ноября). Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, кроме 1 ноября. Материальное положение неустойчивое, в основном неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин основная работа будет идти с переменным успехом, но в целом прогноз положительный. Сложности ожидаются в промежуток 7 – 8 ноября, когда напряжённые аспекты Венеры, Меркурия и Марса создадут трудности в общении с окружающими. Неподходящий момент для обсуждения проблем, также возможно получение неприятной информации. В субботу, 11 ноября, может возникнуть сильное желание заняться решением какого-то вопроса, но лучше это дело отложить до понедельника. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами также указывает на нежелательность каких-либо контактов и совместных действий с ними 7 – 8 ноября. Работа в остальные дни оценивается как успешная. Для сотрудничества с далёкими партнёрами не подходит промежуток 2 – 6 ноября, вторая половина декады выглядит лучше, но мелкие затруднения тоже возникнут (по прогнозу, 7 и 10 ноября). Для решения финансовых вопросов не подходят 6 – 7 и 12 ноября. Хотя в целом декада для этой работы подходит, особенно важные решения имеет смысл перенести на вторую половину месяца, когда ситуация определённо будет лучше. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Водолеев в этот период, не считая промежутков 6 – 7 и 12 ноября – в эти дни лучше воздержаться от принятия решений. Коллективная работа характеризуется в основном негативно. То же самое относится к перспективе карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в целом оцениваются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 7 – 8 ноября.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в первую декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом и Нептуном, Меркурия с Луной, Венеры с Сатурном и Ураном, Юпитера с Марсом. Негативное влияние на Рыб окажут напряжённые аспекты Венеры с Юпитером, Солнца с Меркурием, Марса с Нептуном. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Здесь только 3 и 4 ноября желательно воздерживаться от опрометчивых решений, а в остальное время Венера и Солнце обеспечат успех. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежуток 3 – 8 ноября – как раз в эти дни действует большинство напряжённых аспектов. При этом перспективы на ноябрь у этого направления деятельности наилучшие во всей работе. Поэтому важные дела лучше просто перенести на другие дни, не отказываясь от совместной работы или поддержания контактов. А в данный период, вероятно, возникнут новые идеи, откроются перспективы, которые и предстоит реализовать в дальнейшем. Прогноз по выполнению основной работы положительный, за исключением промежутка 9 – 10 ноября. В этот момент на Рыб будет воздействовать напряжённый аспект Солнца с Меркурием, который, одновременно, и ослабит интеллектуальные способности, и обеспечит энергией для активной деятельности. Из-за этого Рыбы окажутся склонны к принятию поспешных решений и необдуманным поступкам. Следует проявить осторожность. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 7 – 10 ноября. Серьёзную работу лучше перенести на вторую половину ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 октября благополучные, за исключением промежутка 9 – 10 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение 4 – 8 ноября неудовлетворительное, а в остальное время благополучное.

У Рыб-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность, но в обоих случаях промежуток 9 – 10 ноября для работы не подходит. В этот момент на Рыб будет воздействовать скопление напряжённых аспектов, которое создаст неблагоприятные условия для делового общения, планирования и заключения сделок. На остальные дни гармоничные аспекты Юпитера и Сатурна, наоборот, сформируют отличную среду для продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, установления контактов и заключения договоров. Это подходящий момент для обращения в официальные органы и юридические организации, а также в вышестоящие инстанции. При этом Рыбы должны держать под своим контролем текущие события и не забывать о формальностях. Идеи и планы, возникшие в этот период, должны проверяться на реалистичность. В основной работе, по прогнозу, в течение всего периода будут возникать мелкие затруднении и препятствия. Декада не подходит для серьёзной работы, все важные дела лучше перенести на вторую половину месяца. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный: возможность продвижения в делах перекрыта Сатурном. Также в течение ноября не следует планировать долгосрочную деятельность (хотя отдельные операции в дальнейшем могут быть успешными). Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, за исключением 9 – 10 ноября.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 05.11.17

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