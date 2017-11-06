Тигр из Челябинска набросился на сотрудницу зоопарка

В зоопарке Калининграда тигр, привезенный из Челябинска, напал на зоотехника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, ЧП произошло накануне около полудня. Амурский тигр по кличке Тайфун атаковал сотрудницу отдела «Хищные и ластоногие животные» в уличном вольере. Посетители зоопарка с помощью криков, камней, подручных средств – столиков и скамеек находящегося рядом кафе сумели отвлечь животное. В этот момент зоотехник спрятался от хищника в подсобном помещении.

На место происшествия прибыл наряд полиции и скорая помощь. Пострадавшую женщину в шоковом состоянии доставили в травматологическое отделение больницы. Врачи проводят обследование.

Сам нападавший также испытал стресс: вторые сутки хищник не выходит из своего вольера.

Для выяснения причин трагедии в зоопарке начато служебное расследование. К проверке ЧП подключилась прокуратура.

Отметим, амурский тигр Тайфун родился летом 2001 года в зоопарке Челябинска. Спустя год животное отправили в калининградский зверинец.

В учреждении отмечают, что никаких мер в отношении тигра приниматься не будет. До настоящего времени хищник по отношению к сотрудникам зоопарка агрессии не проявлял.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.11.17

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