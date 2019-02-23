Житель Приморья пострадал от нападения амурского тигра

В Приморье на мужчину напал амурский тигр. Пострадавший госпитализирован. Охотнадзор и полиция проводят проверку.

Инцидент произошел 16 февраля, сообщили в АНО «Центр «Амурский тигр». Мужчина столкнулся с тигром в тайге. Врачи одной из больниц Красноармейского района, куда доставили пострадавшего, диагностировали у него обширные укушенные раны головы, лица и верхних конечностей.

В настоящее время специалисты выясняют причины нападения. «Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта. Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал грибы», – говорится в сообщении центра.

В свою очередь сам нападавший утверждает, что тигр выскочил на него внезапно, когда он находился в тайге.

Кроме того, проверку проводят правоохранительные органы.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 22.02.19

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