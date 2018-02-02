Леопард Валера устроил вечеринку для обитателей национального парка

Ученые дальневосточного национального парка «Земля леопарда» опубликовали интересное видео, снятое видеоловушкой, установленной у вершины одной из гор в центральной части заповедной зоны. Запись уникальна тем, что впервые в истории одна фотоловушка запечатлела сразу семь видов диких животных, в том числе и краснокнижных.

«Смотровую площадку» поочередно посетили: семейство амурских тигров, стадо пятнистых оленей, беркут, черный гриф, две индийские куницы – харзы, стая ворон, а также дальневосточный леопард. Ученые полагают, что большинство животных привлек сюда леопард по кличке Валера, точнее, остатки его трапезы.

На опубликованной записи видно, что первыми на гору взобрались два котенка-подростка и мать-тигрица. Совершив непростой подъем, полосатые хищники устроились на привал, а перед уходом охотно позировали перед камерой. Вскоре погода испортилась, и на горе появились олени. Они взобрались на возвышенность в поисках пропитания, так как здесь снега меньше, и сходит он быстрее, пояснили в пресс-службе «Земли леопарда».

Леопард Валера (Leo 15M) появился только с приходом ночи. С вершины пятнистый охотник внимательно наблюдает за округой, вслушиваясь в тишину тайги. Наконец, явно заметив что-то, он спускается вниз. Вновь появившись в кадре, хищник уже спокойно отдыхает, облизываясь, вероятно, после плотного ужина. На записи хорошо слышен резкий свист оленей, находящихся неподалеку. Это способ общения, который может использоваться для предупреждения об опасности. Однако леопарда это уже не волнует.

Хотя сама добыча в кадр не попала, специалисты предполагают, что останки пойманного зверя Валера оставил неподалеку от «съемочной» площадки. Этим можно объяснить активный интерес к этому месту других животных. Уже утром сюда прилетает падальщик-гриф, несколько часов выклевывающий что-то среди камней. Затем камера зафиксировала ворон, харзу и самого большого в мире орла – беркута.

Отметим, что дальневосточный леопард Валера получил свою кличку с подачи членов хоккейного клуба «Адмирал» в честь известного советского хоккеиста Валерия Харламова.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 02.02.18

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