В хабаровском поселке мужчина застрелил амурского тигра в своем сарае

Житель Хабаровского края убил тигра, который забрался в сарай. По словам мужчины, хищник задавил корову и бросился на хозяина.

Инцидент произошел 20 марта в поселке Золотой, сообщает пресс-служба АНО «Центр Амурский тигр». Взрослый самец амурского тигра забрался в частное подворье. Когда хозяин услышал рев коровы, он пошел в сарай и увидел, что зверь задавил скотину. По словам мужчины, хищник атаковал. Обороняясь, сельчанин ранил тигра вилами, а затем сходил за ружьем в дом и застрелил животное.

«Сразу после этого он вызвал на место сотрудников полиции и специалистов охотнадзора. По факту гибели тигра проводится проверка. Его тело будет отправлено в Уссурийск для проведения экспертизы», – отмечается в сообщении Центра.

Зоологи установили, что хищник был в преклонном возрасте и не мог добывать пищу в дикой природе, вероятно, именно это заставило его выйти к людям. «По предварительной оценке специалистов, в момент встречи с человеком тигр был в очень ослабленном состоянии и реальной опасности не представлял», – пояснил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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