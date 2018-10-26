Посетителям зоопарка предложили поиграть в прятки с тигрицей (ФОТО)

В зоопарке Екатеринбурга молодая самка амурского тигра начала показываться гостям.

Тигрица Джуна приехала в столицу Среднего Урала весной, в годовалом возрасте. До последнего времени она практически не видела людей, жила Московском зоопитомнике, который находится далеко от города, и посетителей туда почти не пускают.

После переезда в Екатеринбург тигрица тоже не спешила показываться публике, характер у нее робкий. «Сейчас Джуна освоилась на новом месте, с удовольствием гуляет по вольере и даже начала играть с посетителями в «прятки». Половозрелыми тигры становятся к 3-4 годам. Поэтому пока Джуна ещё подросток. Игривый и любознательный», – рассказали в зоопарке.

Амурский тигр, самый крупный из кошачьих, находится под угрозой исчезновения, включен в Красную книгу РФ и Красную книгу МСОП – CITES I, IUCN (EN). В природе таких животных осталось меньше, чем в неволе.

Екатеринбург, служба информации

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