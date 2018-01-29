Специалисты центра «Амурский тигр» выяснят, кто напал на охотников

В Ольгинском районе Приморского края амурский тигр напал на двух охотников, сообщили в пресс-службе администрации региона. Нападение произошло днем 28 января в окрестностях села Щербаковка. В результате нападения один из охотников получил травмы, его приятель не пострадал.

«У мужчины 1978 года рождения рваные раны головы и левой руки. На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении.

На место столкновения хищника с охотниками выехали специалисты центра «Амурский тигр». Им предстоит выяснить, действительно ли нападение совершил тигр, или это было другое животное, рассказал гендиректор центра Сергей Арамилев.

«Пока нет факта, подтверждающего, что напал именно тигр. Наша группа едет на место в Ольгинский район. Про тигра известно со слов охотников, однако наши специалисты пока не беседовали с ними», – приводит РИА «новости» слова Арамилева. По его словам, предварительные результаты проверки с места ЧП будут известны в течение дня.

Владивосток, Иван Гридин

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