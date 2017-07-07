Семья приморских тигров устроила фотосессию в тайге

В приморском национальном парке «Земля леопарда» благодаря одной из фотоловушек удалось сделать уникальные кадры тигриного семейства на отдыхе. Как сообщили в объединенной дирекции нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь», в объектив попала тигрица под номером T 7F.

Фото: здесь и далее объединенной дирекции нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь»

Сначала камера запечатлела взрослое животное, но потом к тигрице присоединились два котенка. Будто зная, что выступят в качестве моделей для фотосессии, животные «поправили» камеру лапами, а затем стали играть перед ней: кусать друг друга, кататься по земле. Вскоре они задели дремавшую после охоты мать, разбудили и вовлекли ее в игру. Съемка завершилась после того, как один из котят ударил фотоловушку, из-за чего выпала карта памяти.

Обнаружив камеру в таком положении, сотрудники отдела науки нацпарка сначала не поверили, что зверь мог так аккуратно вытащить из фотоловушки носитель информации. Предполагали даже, что это сделал человек, но кадры показали настоящего виновника, рассказали ученые.

По словам научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда», зоолога МРОО «Центр «Тигр» Екатерины Блидченко, кадры уникальны тем, что на них запечатлен целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства. «Тигрятам всего четыре-пять месяцев, они еще не могут контролировать свою силу, а в коллективных играх это очень важно. Борьба необходима не только для тренировки мышц и отработки охотничьих навыков, в первую очередь это социальный опыт, и мама-тигрица является первым и главным учителем. Перед нами – демонстрация комфортного поведения счастливых зверей, для которых в лесах национального парка достаточно еды, и даже у тигрицы есть время поиграть со своими детьми», – пояснила она.

Известно также, что у тигрицы T 7F уже есть трое взрослых котят. Два из них поселились в Китае, а третий обитает в тайге на границе государств.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 06.07.17

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