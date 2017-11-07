В Челябинске пропали два подростка

Школьница и ее молодой человек из Челябинска почти сутки не выходят на связь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13-летняя девушка ушла из дома в поселке Новосинеглазово вчера, 6 ноября, около 11:00. По словам родственников, школьница отправилась на прогулку со своим молодым человеком 1999 года рождения.

В районе 12:00 телефон девочки уже не отвечал. Ее родители смогли дозвониться лишь до родных парня дочери. Те рассказали, что молодые люди, действительно, собирались на прогулку. Однако телефон молодого человека также оказался недоступен.

По словам родственников раньше школьница никогда не убегала из дома.

Волонтеры организовали поиск подростков. Приметы девочки: рост 167 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, телосложение худощавое. Была одета в длинный красный пуховик, черные короткие демисезонные ботинки, коричневые леггинсы в мелкое красное сердечко.

Рост молодого человека – 180 сантиметров, волосы темные, глаза карие, телосложение худощавое. Одет в серо-синий пуховик, темные брюки, синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о молодых людях, просят позвонить по телефонам 8-908-58-48-421 (Александр), 2-777-911 или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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