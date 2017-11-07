ММК выстраивает единую цепочку менеджмента качества в холдинге

ММК централизует систему менеджмента качества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии впервые прошел групповой аудит систем менеджмента качества (СМК), охвативший не только структурные подразделения комбината, но и основные общества Группы ММК. Это первый прецедент групповой сертификации в металлургической отрасли.

Единая групповая сертификация системы менеджмента качества Группы ПАО «ММК», включая аудит интегрированных систем менеджмента в организациях комбината, проходила в течение сентября. На протяжении четырех недель на магнитогорской производственной площадке работали комиссии аудиторов международной сертифицирующей организации TUV NORD CERT.

Эксперты проводили проверку функционирования процессов СМК как в ПАО «ММК», так и в компаниях, задействованных в производственных процессах комбината. Часть из них специализируется на производстве и поставках разного рода продукции: калибровочной и метизной, цемента и ожелезненного доломита, огнеупорной продукции, металлического лома, запасных частей и сменного оборудования, шлакообразующих смесей, прокатных валков. Другие общества поставляют услуги, такие как ремонт и строительство, обеспечение информационной инфраструктуры, ремонт и содержание железнодорожных путей. Аудит был осуществлен в ООО «Объединенная сервисная компания», ООО «Огнеупор», ООО «Строительный комплекс», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», ООО «Шлаксервис», ООО «Ремпуть», ООО «ММК-Информсервис», АО «Профит» и в ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков». Чуть ранее аудит прошел в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Таким образом, групповая сертификация охватила 12 организаций Группы ПАО «ММК». Примерно в половине из них сертификация проходила не только на соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO 9001, но и на соответствие системы экологического менеджмента стандарту ISO 14001, а также системы управления промышленной безопасностью и охраной труда – стандарту OHSAS 18001. Кроме того, ПАО «ММК» и Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» были сертифицированы на соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO/TS 16949, разработанного для предприятий автомобильной промышленности и их поставщиков. ООО «Ремпуть» проходило сертификацию впервые, продемонстрировав высокий уровень функционирования всех процессов СМК. По результатам аудита будут получены сертификаты соответствия как на всю Группу организаций Магнитогорского металлургического комбината, так и на отдельные организации, входящие в нее.

Проведение такой масштабной групповой и комплексной сертификации стало возможным благодаря длительной подготовительной работе, проведенной специалистами группы по системе качества комбината. Решение о централизации функций управления системой менеджмента качества в 2015 году принял генеральный директор ММК Павел Шиляев. Группа по системе качества ПАО «ММК» в ходе подготовки к групповой сертификации разработала новые нормативные документы, устанавливающие единые требования к системе менеджмента качества в Группе, – всего около десяти стандартов. С 2016 года проводились внутренние аудиты дочерних организаций одновременно по требованиям всех международных стандартов, и весь этот функционал был централизован в группе по системе качества ПАО «ММК». В рамках тендера по выбору сертифицирующего органа победителем была признана компания TUV NORD CERT, полностью удовлетворившая заявленным критериям.

Целями централизованного управления системой менеджмента качества в Группе являются формирование и распространение единых требований к основным процессам СМК; применение единого подхода к проведению аудитов СМК; обеспечение мониторинга основных процессов СМК в Группе ПАО «ММК» в ходе внутренних проверок, проводимых сотрудниками комбината. Всё это позволит, в конечном счете, обеспечить функционирование единой СМК на более качественном уровне, снизить объем документов, регламентирующих основные требования к СМК, и уменьшить затраты на сертификацию и функционирование процессов СМК в обществах Группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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