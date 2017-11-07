Власти Южного Урала определились с перечнем объектов строительства конгресс-холла

Утвержден перечень объектов строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Борис Дубровский провел заседание наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл». В ходе совещания были рассмотрены вопросы текущей хозяйственной деятельности и задачи, стоящие перед организацией на ближайшую перспективу.

Открывая совещание, Борис Дубровский напомнил, что в соответствии с решением инвестсовета региона, проект строительства конгресс-холла был признан приоритетным, а хозяйственному партнерству предоставлен в аренду земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс. «Сегодня обсудим текущий статус реализации проекта, наметим близлежащие планы», – уточнил он.

По словам генерального директора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, на двух сформированных участках будет расположено здание конгрессно-выставочного центра, а также благоустроена набережная на обоих берегах реки Миасс. «В настоящее время разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому конгресс-центру, – пояснил он. – До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии». Также в ближайшие месяцы будут решены вопросы подведения необходимых коммуникаций на строительную площадку: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также начаты работы по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки.

В ходе наблюдательного совета были приняты решения о перечне объектах строительства, их характеристиках и порядке строительства, рассмотрены вопросы технологических присоединений. Виталий Передерий уточнил, что архитектурно-планировочное решение выбрано в ходе международного конкурса ArchChel-2020. «Конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное здание высотой 170 метров, – добавил он. – Первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Эти помещения будут использованы под мероприятия федеральной повестки. Выше пятого этажа расположатся апартаменты, офисы, гостиницы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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