В Челябинске стартует XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана соберет в Челябинске политические и деловые элиты двух стран.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в течение двух дней, 8 и 9 ноября, в Челябинске пройдут мероприятия XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В Форуме примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, главная задача – сделать Челябинск эталоном проведения подобных мероприятий в регионах страны. «Подготовка Форума – это главная задача и ключевое событие в жизни региона, – глава Южного Урала. – Нам важно провести это мероприятие на высоком уровне, чтобы Форум в Челябинске стал эталоном для проведения подобных мероприятий в регионах нашей страны».

Первым мероприятием станет Форум ректоров двух стран, который пройдет завтра в Южно-Уральском государственном университете. Его проведут министр образования и науки РФ Ольга Васильева и президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. На секциях форума будут обсуждаться вопросы образования как ключевого фактора повышения конкурентоспособности человеческого капитала, развития инновационной деятельности современных вузов и стратегического партнерства университетов России и Казахстана. На пленарном заседании запланированы доклады министров образования и науки России и Казахстана.

Деловая часть форума пройдет девятого ноября. Она включает заседание Российско-Казахстанского делового совета и панельные сессии, где эксперты обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, активизацию сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза и другие вопросы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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