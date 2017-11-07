В Челябинске фитнесс-инструктор ответит за контрабанду анаболиков

Фитнесс-инструктор одного из челябинских спортклубов предстанет перед судом за контрабанду стероидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 25-летний фитнесс-инструктор был задержан в одном из зданий по улице Братьев Кашириных после того, как незаконно продал около 14 граммов сильнодействующего вещества – анаболического стероида. В ходе проведения полицейскими дальнейших мероприятий при нем обнаружено 9 граммов аналогичного вещества, а по месту его жительства еще 130 граммов анаболических стероидов.

Также сотрудниками полиции установлена причастность спортивного тренера к трем фактам сбыта сильнодействующих веществ, совершенных ранее в Челябинске. Мужчина, используя сеть Интернет, контрабандным путем неоднократно приобретал сильнодействующие вещества – анаболические стероиды, доставляемые из приграничной с Российской Федерацией республики, общей массой более 1 килограмма.

По данным фактам следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, квалифицируемых частями 1, 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), а также частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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