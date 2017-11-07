Каждый второй челябинец недоволен благоустройством города

Челябинск оказался в числе аутсайдеров индекса оценки ЖКХ, составленного финансовым университетом при правительстве России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск едва не попал в последнюю десятку рейтинга, составленного финансовым университетом при федеральном кабмине: город оказался на 28 месте среди 38 средних и крупных российских городов.

Индекс оценки ЖКХ населением был составлен по результатам опроса горожан. Челябинск из 100 баллов получил лишь 40, опередив лишь на один процентный пункт Липецк, оказавшийся на десятом месяцев анти-рейтинга.

Из трех городов УрФО, попавших в индекс, столица Южного Урала показала наиболее скромный результат. Так, Екатеринбург с индексом 56 расположился на 18-м месте рейтинга. Тюмень оказалась на втором месте с показателем 99,6. Также в топ-5 рейтинга вошли Набережные Челны (100), Грозный и Краснодар (по 91) и Красноярск (86).

Жители Челябинска наибольшее неудовольствие высказывают по поводу благоустройства: лишь 51% горожан полностью или частично довольны его качеством. Немногим лучше обстоят дела с оценками работы жилищно-коммунальных служб и удобством города для жизни в целом: оценку «удовлетворительно» по этим показателям высказали 55% опрошенных.

Состоянием дома, где они живут, сносным считают 59%. И лишь с количеством строящегося жилья в городе, по мнению челябинцев, все обстоит хорошо: такое мнение высказали 97% участников опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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