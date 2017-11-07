В Челябинске вынесли приговор по делу о «золотых» БАДах

Мошенники, наладившие в Челябинске сбыт копеечных БАДов под видом дорогих препаратов, получили девять лет колонии на двоих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31 жителя Челябинской области. В зависимости от степени участия они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, организованном группой, в особо крупном размере.

В суде установлено, что в 2007 году два южноуральца и два жителя Москвы (находятся в розыске) создали на территории Челябинска организованную группу с целью хищения денежных средств граждан путем реализации биологически активных добавок и иных не сертифицированных препаратов под видом дорогостоящих лекарств. При этом реальная стоимость препаратов варьировалась от 24 до 400 рублей за упаковку.

В целях конспирации преступной деятельности были созданы «колл-центры», собственная курьерская служба, организована регистрация нескольких юридических лиц, сотрудники которых через средства массовой информации рекламировали препараты.

В состав преступной группы были вовлечены три десятка человек, устраивавшихся на должности операторов-консультантов, менеджеров и курьеров. Все они искали одиноких и престарелых граждан, имеющих различные проблемы со здоровьем, инвалидов, нуждающихся для поддержания жизненных функций в постоянном применении различных лекарств, а также лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в силу чего склонных быть особо доверчивыми и легко подверженными внушению и обману.

Таким образом, с июня 2007 года по октябрь 2010 года соучастники похитили у 217 жителей Челябинской, Свердловской и Кировской областей в общей сложности более 13,8 миллиона рублей.

Суд приговорил двух организаторов группы к 5 годам и 4 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда.

Участники организованной группы приговорены к различным срокам от 1 года 6 месяцев до 4 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от 2 до 4 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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