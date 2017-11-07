Южноуралец, вернувшийся из армии инвалидом, тщетно добивается замены протеза и сносного жилья

Мать жителя Миасса, вернувшегося со срочной службы инвалидом, отчаялась защитить права сына на достойное лечение и жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже три года жительница Миасса добивается возможности нормальной реабилитации сына, вернувшегося покалеченным со срочной службы.

Трагедия произошла в 2014 году в Калининградской области, где 19-летний южноуралец проходил срочную службу: во время погрузки старых боеприпасов в одном из ящиков разорвалась гильза с порохом. В итоге парню полностью оторвало руку и частично – ногу.

Молодой человек пережил не одну операцию, вернувшись домой с протезами. Однако вот уже несколько месяцев, как ему необходимо менять протезы, полученные за счет средств Минобороны, – они деформировались. Чиновники полностью с этим согласны, но сделать ничего не могут. По данным областного отделения Фонда социального страхования, южноуралец может рассчитывать на получение протезов не ранее 2018 года: конкурсные процедуры на заключение контрактов на изготовление средств технической реабилитации на деньги, предусмотренные в бюджете 2017 года, не закончены до сих пор. Возможно, это связано с тем, что функции по обеспечению инвалидов СТО были переданы ФСС лишь с 1 января 2017 года, хотя при передаче полномочий от регионального минсоцотношений чиновники заверяли, что никаких сбоев не произойдет.

Отчаявшаяся мать уже пыталась судиться с Минобороны, однако закон в данном случае не на ее стороне. По словам правозащитника Алексея Ковалева, законодательство не предусматривает обеспечения пожизненного лечения бывших военнослужащих за счет средств Минобороны. «Я не могу назвать решение суда по этому иску справедливым, но оно законно, – комментирует правозащитник. – Другое дело, что это не снимает ответственности с региональных властей. Теперь это – их обязанность, в данном случае регионального отделения Фонда социального страхования».

Еще одна проблема – неприспособленность квартиры, где живет пострадавший солдат с матерью, для жизни инвалида-колясочника. Но в мэрии Миасса, куда обратилась женщина с просьбой о помощи, навстречу ей не пошли. А вот это незаконно, настаивает Алексей Ковалев. «Они стояли в очереди на улучшение жилищных условий, – рассказал правозащитник. – Потом мать купила в ипотеку квартиру. Но это ее квартира, она себе ее купила, сын на момент покупки был уже совершеннолетним. Так что он как был, так и остался нуждающимся в улучшении жилищных условий».

Алексей Ковалев, не первый год занимающийся защитой прав действующих и бывших военнослужащих, уверен, что разрешить существующие проблемы солдата-инвалида из Миасса вполне возможно. Необходимо лишь более внимательное отношение к ним региональных и местных чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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