Ученые нашли необычную планету в центре галактики

Астрономов поставили в тупик размеры планеты, обнаруженной в центре Млечного пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экзопланету OGLE-2016-BLG-1190Lb огромного размера исследователи обнаружили в галактическом центре Млечного пути.

В основном, ядро галактики состоит из старых звезд, движущихся по вытянутым орбитам. Однако обнаруженный с помощью телескопа «Спитцер» при помощи гравитационного микролинзирования объект озадачил астрономов. Ученые не могут определенно сказать, планета это или карликовая звезда. Размеры космического объекта в 13,4 раза превышают такую планету, как Юпитер. Это приближает его к так называемым субзвездным объектам – коричневым карликам.

OGLE-2016-BLG-1190Lb обращается вокруг своей звезды, расположенной в 22 тысячах световых лет от Земли, пишет Phys.org.. Один оборот планета совершает за три года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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