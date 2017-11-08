Трем южноуральцам грозит пожизненное за четыре кило «синтетики»

Дело троих «закладчиков» из Челябинска направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ М ВД по Челябинской области, сотрудники следственного отдела полиции Челябинска закончили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, совершенных организованной группой.

Деятельность дилеров оперативники пресекли в мае нынешнего года. Во время обыска у челябинцев изъяли более четырех килограммов наркотика синтетического происхождения.

В ходе расследования установлено, что участники группы делали «закладки» на территории четырех районов Челябинска и по сети Интернет сообщали потребителям координаты схрона. В настоящее время трое челябинцев обвиняются в совершении 11 преступлений.

Материалы уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1, направлены в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что по последней статье максимальное возможное наказание – пожизненное заключение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.17

Ученые нашли необычную планету в центре галактики. / В челябинском детсаду объявили карантин по менингиту. / Одна нашлась, другая пропала: в Челябинске разыскивают 12-летнюю школьницу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»