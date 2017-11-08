В Кыштыме перед судом предстанет полицейский, избивший супружескую пару

В суд передано дело кыштымского полицейского, избившего супружескую пару.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расследование резонансного дела продолжалось больше полугода.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 22 марта. Супруги ехали домой на такси, когда автомобиль остановил наряд ППС. Полицейские потребовали, чтобы мужчина прошел за ними в патрульную машину для установления личности. Когда же он отказался, южноуральца скрутили и поволокли в машину силой. То же сделали и с его женой, бросив ее на пол между передним и задним сиденьями.

Женщина рассказала, что один из полицейских прыгнул на нее, засунул палец в рот, после чего изо рта у нее пошла кровь. При этом «стража порядка» не смутили крики горожанки. На просьбы женщины поднять ее с пола машины и посадить он также не обращал внимания. Более того, полицейский поставил на нее свои ноги. Таким образом супругов и доставили в отдел полиции.

После жалобы южноуральцев следственный отдел СКР по Кыштыму возбудил уголовное дело. Полицейского обвинили превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств: всего в деле фигурируют три эпизода.

Кстати, по данным «Кыштымского рабочего», обвиняемый продолжает работать в полиции: его лишь перевели из ППС в дежурную часть.

Материалы уголовного дела переданы в Кыштымский городской суд для рассмотрение по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.17

«МегаФон» провел самую масштабную 4G-стройку в стране. / Трем южноуральцам грозит пожизненное за четыре кило «синтетики». / Ученые нашли необычную планету в центре галактики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»