Ориентировка после опровержения: в Магнитогорске ищут насильника

В Магнитогорске полиция разыскивает насильника, напавшего на женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом Магнитогорска регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. По подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудниками полиции Магнитогорска разыскивается мужчина.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые. Был одет в обувь черного цвета, шапка черного цвета, куртка черного цвета.

Располагающим информацией предлагают сообщить об этом в дежурную часть любого отдела полиции управления МВД по Магнитогорску по телефонам:

УМВД России по городу Магнитогорску – (3519) 23-58-02;

отдел полиции «Ленинский» – (3519) 23-58-85;

отдел полиции «Правобережный» – (3519) 20-02-85;

отдел полиции «Орджоникидзевский» – (3519) 34-17-72.

По некоторым данным, насильник ворвался в квартиру своей жертвы, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, забрав украшения и деньги женщины.

Отметим, слухи о том, что в Магнитогорске орудует «маньяк», врывающийся в квартиры женщин, насилующий их и грабящий, начали курсировать в городе в конце октября. Горожане предупреждали о насильнике в социальных сетях. Однако в полиции опровергали эту информацию. Так, 2 ноября издание «Верстов.Инфо» опубликовало комментарий полицейских. «Информация о маньяке это всего лишь слухи, не имеющие под собой оснований. Не хотелось бы раздувать их, пугая жителей города. Информация полностью недостоверная», – заявляли тогда в правоохранительных органах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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