За неделю заболеваемость пневмонией в Челябинске выросла на 20 процентов

Еще две сотни челябинцев слегли с пневмонией.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 45 неделю 2017 года в регионе зарегистрировано 417 случаев пневмонии, показатель составил 12,7 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 5%. В городе Челябинске зарегистрировано 186 случаев, показатель составил 15,6 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 19%.

Что касается острых респираторных заболеваний, по ним ситуация оценивается как не эпидемическая. За минувшую неделю в области зарегистрировано 20тысяч 655 случаев ОРВИ (показатель заболеваемости составил 62,72 на 10 тысяч населения), что ниже уровня предыдущей недели. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 6%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В областном центре за прошедшую неделю зарегистрировано 9 тысяч 467 случаев ОРВИ, показатель составил 79,42 на 10 тысяч населения. Отмечено снижение заболеваемости по всем возрастным группам на 5,5%. Уровень заболеваемости ниже порогового на 19%.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной, РС- и риновирусной инфекций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.17

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